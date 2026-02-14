250 parejas dan el “sí” en bodas comunitarias en Acapulco

GENERANDO AUDIO...

Más de 250 parejas se casaron en playa Tamarindos.

Más de 250 parejas se dieron el “sí” en las bodas comunitarias 2026 celebradas en playa Tamarindos, en el puerto de Acapulco, este 13 de febrero. Con la puesta del sol como escenario, parejas jóvenes, adultas y de la tercera edad formalizaron su unión ante la autoridad civil.

La ceremonia fue impulsada por el gobierno local, con el objetivo de brindar certeza jurídica a quienes durante años vivieron en unión libre y decidieron dar este paso frente a familiares y amigos.

Bodas comunitarias 2026 reúnen a 250 parejas en Acapulco

Entre sonrisas nerviosas y aplausos, las parejas firmaron el acta que las acredita como esposos ante las leyes mexicanas. Una de ellas fue la de Gustavo y María de Lourdes, quienes llevaban más de 20 años juntos y ahora formalizaron su relación.

“Nos sentimos muy contentos, realizados sobre todo por la familia, por los hijos y para llevar las cosas de manera positiva. Nos sentimos muy contentos y felices… como todas las parejas tenemos altas y bajas pero lo importante es estar juntos”, compartió María de Lourdes Cano Hernández, tras recibir su acta de matrimonio.

Historias de amor que se reencuentran en Acapulco

Otra historia que llamó la atención fue la de Judith y Abraham. Fueron novios en su juventud, pero el tiempo los separó. Años después, se reencontraron y llevan cinco años viviendo juntos.

“Nosotros tenemos una historia muy bonita, nos conocimos en la juventud, cada quien hizo su vida, ahora nos reencontramos y tenemos 5 años viviendo juntos”, dijo Judith Chairéz.

Tras el “sí”, las parejas brindaron por su nueva etapa y bailaron el tradicional vals a la orilla del mar. La celebración continuó con música en vivo y ambiente festivo frente a la bahía de Acapulco.

La jornada cerró con fotografías, abrazos y aplausos, marcando el inicio formal de nuevas historias de matrimonio en el puerto.

