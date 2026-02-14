Boda en las alturas: se dan el “sí” en la Torre Latinoamericana

GENERANDO AUDIO...

Amor a gran altura: celebran boda en la Torre Latinoamericana. Foto: Gettyimages

Entre luces, música disco y atuendos al estilo de los años 70, decenas de parejas y amigos celebraron bodas simbólicas en el mirador de la Torre Latinoamericana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El evento, pensado como una experiencia divertida y temática, permitió a los asistentes “casarse” de manera ficticia en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Bodas simbólicas para celebrar el amor y la amistad

Viridiana y Baldo fueron una de las parejas que decidió participar en la dinámica. Entre risas, comentaron que la experiencia resultó original y entretenida.

“Para las parejas yo digo que sí, porque es interesante, se ve divertido el casarse. No sé si es oficial, creo que no ¿verdad?… es que ya me había asustado”, bromearon.

Pero no solo las parejas aprovecharon la oportunidad. Melissa y Alejandra, amigas desde la primaria, también sellaron su amistad con votos simbólicos.

“Llevamos más de 10 años siendo mejores amigas, vimos la publicidad y dijimos: es hora de dar los votos”, compartieron.

Añadieron que eligieron la fecha por su significado especial: “Nos conocimos desde la primaria, entonces consideramos que sería un acto bonito este Día de la Amistad, ya que nunca habíamos hecho algo relacionado con casarnos y era una gran oportunidad”.

Ambientación setentera y recuerdos para los participantes

El evento estuvo ambientado con temática disco, invitando a los asistentes a vestir atuendos alusivos a los años 70. Sin embargo, quienes no acudieron disfrazados también pudieron integrarse.

Guillermo Murillo, del área de marketing del mirador, explicó que se ofrecieron accesorios para completar la experiencia.

“Si no vienes disfrazada, no pasa nada, les podemos prestar un saquito o algo que haga referencia a los 70. Les estamos entregando un anillo ficticio que se pueden llevar de recuerdo y también hay ramos de utilería para que tengan su foto muy completa”, detalló.

Bodas continúan este 14 de febrero

Las bodas simbólicas continuarán este 14 de febrero, en un horario de 11:00 a 20:00 horas, para quienes deseen vivir la experiencia de dar el “sí” aunque sea de manera simbólica en las alturas de la ciudad.

