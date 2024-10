Acapulco devastado: de Otis a John, dos huracanes que cambiaron el puerto

A casi un año del devastador impacto del huracán Otis, Acapulco enfrenta nuevamente la destrucción, esta vez provocada por el huracán John, que llegó en septiembre de 2024. El puerto, que apenas empezaba a levantarse después de la tragedia de Otis, volvió a ser afectado por otro meteoro.

Aunque John no trajo los feroces vientos de su predecesor, sus lluvias incesantes y los daños acumulados golpearon de nuevo una ciudad que sigue luchando por recuperarse.

El 25 de octubre de 2023, los habitantes de Acapulco despertaron con el rugido de los vientos más fuertes que han azotado la región en años. El huracán Otis, categoría 5, devastó todo a su paso con ráfagas de viento de casi 300 kilómetros por hora.

Este fue el huracán más poderoso que ha impactado México en décadas, y sus efectos fueron desastrosos. Miles de viviendas quedaron destruidas, negocios fueron arrasados y la vida en el puerto se paralizó.

El testimonio de Juan Sebastián Solís, sobreviviente de Otis, captura la magnitud de lo vivido esa madrugada.

La furia de Otis no solo destrozó propiedades, sino que dejó a muchas familias sin hogar y sin medios de subsistencia.

Las playas, hoteles, hospitales y otras infraestructuras clave quedaron gravemente dañadas. La comunicación se interrumpió durante varios días, aislando a miles de personas. En total, el huracán cobró la vida de 46 personas, y más de 800 embarcaciones, entre yates y lanchas, quedaron hundidas. Algunas de las tripulaciones desaparecidas nunca fueron encontradas.

Mientras Acapulco intentaba salir adelante de la devastación, un nuevo desafío llegó con la fuerza del huracán John, que tocó tierra en los límites de Guerrero y Oaxaca en septiembre de 2024.

Aunque este meteoro fue de categoría 3 y no trajo consigo los vientos destructivos de Otis, sí desató lluvias torrenciales que no cesaron durante casi cinco días. Las inundaciones se extendieron por todo el puerto, agravando los daños aún visibles de Otis.

Marquina Sequeida, dueña de un restaurante en Pie de la Cuesta, compartió su frustración.

“Apenas nos estábamos recuperando de Otis, no llegamos ni al año, y otra vez volvemos a perderlo todo. Los de aquí vivimos del turismo, pero ahora no sabemos cómo vamos a sobrevivir. No hay turistas, y sin ellos, no tenemos nada”.