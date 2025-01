Maestros de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y personal de apoyo a la educación se manifestaron a las afueras de la Octava Región Naval, en Acapulco, donde se realizó la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los trabajadores de la educación exigen al gobierno federal solución a las demandas, particularmente el pago de diversos bonos, la federalización del personal docente y administrativo, retabulación y recategorizaciones.

Los más de mil docentes bloquearon la Costera Miguel Alemán como medida de presión para ser atendidos por funcionarios del gobierno federal.

“A los jubilados aún no les acaban de pagar, a los compañeros de educación especial todavía no les dan sus bonos, y eso es en cuestión de dinero, y acuerdos de calendario que están en la página de secretaría, y estos se han incumplido prácticamente, entonces nosotros nos manifestamos para que le den cumplimiento, y ya no queremos mesa de diálogo, queremos mesas resolutivas y que el gobierno federal acuda darle seguimiento”.

Sotero Salgado Villalobos, docente