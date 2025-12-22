Campaneros hidalguenses luchan por rescatar su oficio

GENERANDO AUDIO...

Las campanas forjadas en Tizapán, comunidad del municipio de Zacualtipán, Hidalgo, son elaboradas mediante un oficio artesanal que requiere altas temperaturas, precisión y fuerza, una actividad que se mantiene vigente desde hace varias generaciones.

Fabricación artesanal de campanas en Tizapán Hidalgo. Foto: Cuartoscuro

Campanas forjadas en Tizapán: un proceso artesanal

La elaboración de las campanas forjadas en Tizapán implica largas jornadas de trabajo y el uso de técnicas tradicionales. El proceso requiere fundir metal a altas temperaturas para posteriormente moldear cada pieza, lo que demanda experiencia y resistencia física. Naum Grez es uno de los artesanos que aprendió el oficio desde la infancia, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo:

“Últimamente, la juventud está cambiando, y ahora optan por estudiar y pues este trabajo sí es algo sucio y yo creo no les agrada por esa parte” señaló

El oficio artesanal como sustento en Zacualtipán, Hidalgo

Ubicada a mil 659 metros sobre el nivel del mar, Tizapán cuenta con menos de mil habitantes, y la fabricación de campanas se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo para la población local.

Riesgo de desaparición del oficio artesanal

A pesar de ser un elemento presente en parroquias y edificios públicos, el oficio artesanal enfrenta el riesgo de desaparecer debido a la falta de relevo generacional. En Tizapán, los habitantes han comenzado a buscar otras opciones de empleo.

