Foto: Luis Érick Ramírez

El presidente municipal de Tepeapulco, Alfredo González Quiroz, perdió la vida la tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 tras un accidente carretero ocurrido sobre la vía Tepeapulco–Cuautepec, en el estado de Hidalgo, confirmaron autoridades estatales.

El percance se registró alrededor de las 15:00 horas, a la altura de la zona conocida como La Laguna, cuando el vehículo en el que viajaba el edil se salió de control debido a la lluvia y terminó impactándose de costado contra un árbol. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida.

Accidente ocurrió tras gira en comunidades de Tepeapulco

De acuerdo con información oficial, Alfredo González Quiroz regresaba de una visita a una comunidad del municipio, donde había participado en la entrega de juguetes a niñas y niños, como parte de actividades previas a fin de año.

El Gobierno del Estado de Hidalgo informó que el chofer perdió el control del vehículo por las condiciones del camino mojado. En el accidente, el conductor y un escolta resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital de la región, donde reciben atención médica.

Foto: Gobierno de Hidalgo

Autoridades investigan el accidente

Elementos de seguridad y autoridades ministeriales acudieron al sitio para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió una carpeta de investigación para determinar con precisión las causas del accidente.

El gobernador Julio Menchaca Salazar expresó su pésame a la familia del edil y a la población de Tepeapulco mediante un mensaje oficial: “A Tepeapulco, nuestra solidaridad y total respaldo. Descanse en paz”.

