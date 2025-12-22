Cierre total de carretera Acatlán de Juárez-Colima por accidente, rumbo a Guadalajara

GENERANDO AUDIO...

Tráiler choca en la Guadalajara-Colima; una persona muerta .Foto: Cuartoscuro.

Un accidente en la carretera Acatlán de Juárez–Colima se registró la tarde-noche de este domingo, cuando un tráiler y un vehículo compacto se vieron involucrados en un choque, con saldo de una persona muerta y tres lesionados, lo que provocó el cierre de la circulación en dirección a Guadalajara.

Accidente en la autopista Guadalajara-Colima a la altura del puente de Beltrán

Tras el impacto, el conductor del tráiler quedó prensado al interior de la cabina. En el lugar fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre. El automóvil compacto resultó con daños tras el choque. Sus tripulantes, entre ellos adultos y menores, presentaron diversas lesiones.

Cierre de circulación por accidente en la autopista Guadalajara-Colima

Derivado del accidente en la autopista Guadalajara-Colima, elementos de Protección Civil y Bomberos realizaron labores en la zona para retirar escombros, atender derrames y llevar a cabo trabajos de desazolve en la vialidad, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para los automovilistas.

Autoridades atienden choque entre tráiler y vehículo compacto

Personal de seguridad vial se mantuvo en el lugar para coordinar el tránsito y apoyar en las labores de atención del choque.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.