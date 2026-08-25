Colectivo Hasta Encontrarlos México halla presunta casa de seguridad en Tlajomulco de Zúñiga

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Foto: Shutterstock/Ilustrativa

Integrantes del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarlos México continúan este lunes con los trabajos en un predio de la comunidad de El Tecolote, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, que presuntamente funcionaba como casa de seguridad o centro de adiestramiento para el crimen organizado.

Labores de rastreo en campo por parte del grupo de activistas llevaron dar con el sitio, en donde localizaron indicios de presunta operación delictiva.

Tras el hallazgo, los buscadores avisaron a las autoridades para el debido procesamiento de la escena.

Según el reporte, en el sitio se encontraron diversos elementos e indicios, entre los que destacan varios pares de calzado, prendas y accesorios con huellas de fuego, manchas hemáticas, así como cartuchos útiles y percutidos.

Además, se encontró una gran cantidad de artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, cuya fabricación se presume se realizaba en el mismo lugar, así como tambos metálicos adaptados para funcionar como incineradores clandestinos.

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes a la espera de que se emita la orden de cateo correspondiente que les permita el ingreso para realizar los peritajes correspondientes.

El Tecolote es una comunidad rural aislada, rodeada de parcelas y se encuentra a aproximadamente 18 minutos en auto de la cabecera municipal de Tlajomulco.

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