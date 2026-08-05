Definen en audiencia privada situación jurídica del coautor material del feminicidio de Valeria Márquez

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Coautor material del feminicidio de Valeria Márquez | Foto: Fiscalía Jalisco

La situación jurídica de Iván Martín “N”, señalado como presunto coautor material del feminicidio de Valeria Márquez, se definirá este martes 4 de agosto durante una audiencia de vinculación a proceso realizada en el Penal de Puente Grande, en El Salto, Jalisco. La diligencia se lleva a cabo de forma privada por determinación del juez de control.

La audiencia, programada para las 14:00 horas, comenzó con varias horas de retraso. El juez Miguel Ángel Galván Esparza resolvió que el procedimiento se desarrollara en privado “para evitar afectar la integridad de alguna de las partes”.

Audiencia define situación jurídica de Iván Martín por feminicidio de Valeria Márquez

Iván Martín “N” fue puesto a disposición del juez durante las primeras horas del domingo, luego de ser detenido el 1 de agosto en una finca de la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad Federal, derivados de la detención de Ramón “N”, alias “R1”, ocurrida en Atotonilco el Alto, Jalisco.

El Ministerio Público imputó a Iván Martín “N” por el delito de feminicidio y solicitó su vinculación a proceso. En la audiencia inicial, el acusado se reservó su derecho a declarar y, por conducto de su defensa, solicitó el término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia fue fijada para este martes.

Permanece en prisión preventiva mientras se resuelve su situación

Mientras el juez resuelve si será vinculado a proceso, Iván Martín “N” permanece en prisión preventiva oficiosa.

Las autoridades lo señalan por su presunta participación antes, durante y después del ataque en el que fue asesinada Valeria Márquez, quien perdió la vida el 13 de mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en su negocio ubicado en Zapopan.

Como parte de las investigaciones, la vivienda donde fue detenido fue cateada por las autoridades. Sin embargo, el inmueble permanece habitado y no presenta sellos de aseguramiento.

Las indagatorias continúan a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, que mantiene abierta la investigación sobre el caso.