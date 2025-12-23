Megacorte de agua en Guadalajara: SIAPA confirma lista de 892 colonias que serán afectadas

| 10:10 | Fabián Millares | Uno Tv
Corte de agua en 892 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara
Corte de agua en 892 colonias de Guadalajara .Foto: Cuartoscuro

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), informó que el sábado 3 de enero de 2026 se suspenderá, de manera temporal, el servicio en 892 colonias, a partir de las 01:00 horas.

SIAPA realizará mantenimiento a infraestructura del AMG

SIAPA detalló que las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y corresponden a trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica. De manera paralela, se llevará a cabo una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala. El restablecimiento del suministro será gradual una vez concluidas las labores, con tiempos de recuperación que podrán extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero de 2026.

Corte de agua en 892 colonias

El corte de agua afectará a colonias que reciben servicio de las plantas potabilizadoras número 1 “Miravalle” y número 2 “Las Huertas”. Del total de 892 colonias afectadas, están divididas de la siguiente forma, en los enlaces

Guadalajara

  • 205 colonias

Zapopan

  • 65 colonias

San Pedro Tlaquepaque

  • 247 colonias

Tonalá

  • 375 colonias

Además, se registrará una interrupción del suministro en bloque que abastece a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán. Si deseas saber si tu colonia se quedará sin agua, puedes entrar a:

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Pipas gratuitas y atención del SIAPA durante el mantenimiento

Para apoyar a la población, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) implementará un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas con mayor afectación. Las personas usuarias podrán solicitar el servicio a través de SIAPATEL, marcando al 073, así como en las redes sociales oficiales del organismo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Cierre total de carretera Acatlán de Juárez-Colima por accidente, rumbo a Guadalajara

Jalisco

Cierre total de carretera Acatlán de Juárez-Colima por accidente, rumbo a Guadalajara

Aparatoso choque múltiple obliga a cerrar la autopista Guadalajara–Colima

Jalisco

Aparatoso choque múltiple obliga a cerrar la autopista Guadalajara–Colima

Persiste afectación en carretera Guadalajara-Colima tras derrame de ácido nítrico

Jalisco

Persiste afectación en carretera Guadalajara-Colima tras derrame de ácido nítrico

¿En qué municipios es obligatoria la verificación vehicular en Jalisco?

Jalisco

¿En qué municipios es obligatoria la verificación vehicular en Jalisco?

Etiquetas: , ,