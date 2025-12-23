GENERANDO AUDIO...

Corte de agua en 892 colonias de Guadalajara .Foto: Cuartoscuro

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), informó que el sábado 3 de enero de 2026 se suspenderá, de manera temporal, el servicio en 892 colonias, a partir de las 01:00 horas.

SIAPA realizará mantenimiento a infraestructura del AMG

SIAPA detalló que las labores tendrán una duración aproximada de 13 horas y corresponden a trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica. De manera paralela, se llevará a cabo una intervención en la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala. El restablecimiento del suministro será gradual una vez concluidas las labores, con tiempos de recuperación que podrán extenderse desde la noche del sábado 3 hasta el miércoles 7 de enero de 2026.

Corte de agua en 892 colonias

El corte de agua afectará a colonias que reciben servicio de las plantas potabilizadoras número 1 “Miravalle” y número 2 “Las Huertas”. Del total de 892 colonias afectadas, están divididas de la siguiente forma, en los enlaces

Guadalajara

205 colonias

Zapopan

65 colonias

San Pedro Tlaquepaque

247 colonias

Tonalá

375 colonias

Además, se registrará una interrupción del suministro en bloque que abastece a los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Juanacatlán. Si deseas saber si tu colonia se quedará sin agua, puedes entrar a:

Guadalajara : https://siapa.gob.mx/prensa/guadalajara

: https://siapa.gob.mx/prensa/guadalajara Zapopan : https://siapa.gob.mx/prensa/zapopan

: https://siapa.gob.mx/prensa/zapopan San Pedro Tlaquepaque : https://siapa.gob.mx/prensa/tlaquepaque

: https://siapa.gob.mx/prensa/tlaquepaque Tonalá: https://siapa.gob.mx/prensa/tonala

Pipas gratuitas y atención del SIAPA durante el mantenimiento

Para apoyar a la población, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) implementará un operativo especial con pipas gratuitas, priorizando las zonas con mayor afectación. Las personas usuarias podrán solicitar el servicio a través de SIAPATEL, marcando al 073, así como en las redes sociales oficiales del organismo.

