¿Tu auto tiene estas placas? Debes hacer la verificación vehicular en febrero

Verificación Vehicular en Jalisco. Foto: Cuartoscuro.

En Jalisco, según el calendario oficial de Verificación Vehicular 2026, los propietarios de vehículos con placas terminación 1 y 2 deben realizar la verificación vehicular en febrero.

Calendario oficial: verificación vehicular

De acuerdo con el calendario oficial, los vehículos con terminación de placa 1 y 2 deben programar y cumplir con la verificación vehicular durante el mes de febrero, dentro del bimestre asignado.

El calendario de verificación vehicular 2026 distribuye los periodos de acuerdo con el último dígito de la matrícula de la siguiente manera:

Enero-febrero: terminación 1

Febrero-marzo: terminación 2

Marzo-abril: terminación 3

Abril-mayo: terminación 4

Mayo-junio: terminación 5

Julio-agosto: terminación 6

Agosto-septiembre: terminación 7

Septiembre-octubre: terminación 8

Octubre-noviembre: terminación 9

Noviembre-diciembre: terminación 0

Costo y programación de citas

El costo del trámite de verificación vehicular es de 500 pesos cuando se realiza dentro del periodo que corresponde por calendario. Si el trámite se lleva a cabo fuera del plazo asignado, se eleva el monto a 550 pesos.

La cita para la verificación debe agendarse a través del portal oficial Verificación Responsable: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx

En este sitio se ingresan los datos del vehículo, la información personal del propietario y la tarjeta de circulación, además de elegir la fecha, el horario y el centro de verificación disponibles.

Requisitos para el trámite

Para programar la cita y realizar la verificación, las personas interesadas deben contar con:

Datos del vehículo (tarjeta de circulación vigente).

Información personal del propietario.

Comprobante de pago (cuando se efectúe el trámite en el periodo correspondiente).

El comprobante de la cita y el registro deben presentarse el día de la verificación en el centro correspondiente.

Impacto y cumplimiento del programa

La verificación vehicular 2026 forma parte de un programa establecido por las autoridades de Jalisco para regular las emisiones de los vehículos y ordenar el cumplimiento de las obligaciones periódicas de los automóviles registrados en la entidad.