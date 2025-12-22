Atacan con bombas molotov e incendian recicladora en Uruapan: videos

GENERANDO AUDIO...

La madrugada del lunes 22 de diciembre, hombres armados atacaron con bombas molotov e incendiaron una recicladora en Uruapan, Michoacán, en la colonia 12 de Diciembre. El ataque provocó un fuerte incendio que movilizó durante varias horas a cuerpos de emergencia; de manera preliminar, el hecho estaría relacionado con un posible cobro de piso.

El hecho no dejó personas lesionadas, pero sí daños materiales considerables en el establecimiento, según los primeros reportes de autoridades locales y lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.

Ataque durante la madrugada provoca incendio

De acuerdo con testimonios de vecinos, el incendio fue detectado alrededor de las 2:00 de la mañana, cuando las llamas comenzaron a extenderse dentro de la recicladora. Los habitantes de la zona dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia al percatarse del fuego.

Según versiones locales, los agresores habrían utilizado bombas molotov para iniciar el siniestro y posteriormente se dieron a la fuga.

Bomberos controlan el fuego tras varias horas

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron rápidamente al lugar y trabajaron durante aproximadamente tres horas para controlar y sofocar el incendio. Gracias a su intervención, el fuego no se propagó a inmuebles cercanos.

Las autoridades informaron que no se registraron personas heridas, únicamente pérdidas materiales en la recicladora afectada.

El hecho estaría relacionado al cobro de piso

De acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Uno TV, el incendio está relacionado con el cobro de piso por parte de un cártel que opera en Jalisco

