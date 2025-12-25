Operadora del C5 Michoacán salva a bebé a través de llamada telefónica

GENERANDO AUDIO...

Operadora del C5 Michoacán salvó a bebé. Foto ilustrativa: Getty Images.

Autoridades dieron a conocer que recientemente una operadora del Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5) del estado de Michoacán ayudó a unos padres de familia a salvar a su bebé explicándoles una técnica de RCP por llamada telefónica.

¿Cómo salvó una operadora del C5 Michoacán a bebé?

El C5 del estado de Michoacán informó, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que una operadora salvó a un bebé recién nacido de Morelia explicándole a su familia una técnica de RCP, pues estaba presentando algunas complicaciones para respirar.

Sí, todo esto por medio de una llamada telefónica que atendió la operadora cuando los familiares del menor de edad, de tan sólo 10 días de nacido, marcaron al número telefónico de emergencias 911.

Tras esto, la operadora le explicó a los padres de familia cómo aplicarle al bebé primeros auxilios y maniobras de RCP, dándoles cada uno de los pasos mientras paramédicos llegaban al domicilio para atender al menor de edad.

Foto ilustrativa: Cuartoscuro.

¿Qué pasó con el bebé tras la ayuda de la operadora?

Las autoridades de Michoacán informaron que la ayuda de la operadora del C5 del estado sirvió para que los padres del bebé lograran que su hijo comenzará a responder.

Gracias a que la operadora les explicó cómo aplicar correctamente las maniobras de RCP, los paramédicos de Morelia confirmaron que el bebé había respondido, lo estabilizaron y lo trasladaron a un hospital para que siguiera recibiendo atención médica.

Finalmente, a través de redes sociales, el C5 de Michoacán compartió un video con la llamada telefónica con la que la operadora ayudó a salvar al bebé.

