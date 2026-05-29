Violencia en Cotija, Michoacán, deja bloqueos, vehículos quemados y balaceras

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Bloqueos, balaceras y quemas de vehículos en Cotija, Michoacán. Foto: Uno TV

Una jornada de violencia se registró este jueves en Cotija, Michoacán, donde grupos armados protagonizaron enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos. Los actos delictivos se suscitaron en distintos puntos del municipio y zonas cercanas a los límites con Jalisco.

Los hechos provocaron un fuerte operativo de seguridad por parte de autoridades estatales, federales y militares. Además, las autoridades ordenaron la suspensión de clases presenciales ante el riesgo para la población.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Cotija vive bloqueos, balaceras y ataques con drones

De acuerdo con los primeros reportes, las balaceras se registraron sobre la carretera Los Reyes-Colima, a la altura de las comunidades de Los Montes y El Plan del Cerro. También se reportó la colocación de ponchallantas en varios tramos carreteros.

🚁 En Cotija, la #GuardiaCivil, en coordinación con fuerzas federales, refuerza las acciones operativas para preservar el orden público y prevenir conductas delictivas.



🚔Mediante la instalación de módulos de inspección itinerantes y patrullajes aéreos, se fortalecen las labores pic.twitter.com/CpFlZQsWv0 — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) May 28, 2026

Por su parte, en la comunidad de El Paraíso, rumbo al municipio de Sahuayo, hombres armados bloquearon la vialidad y prendieron fuego a un camión, lo que afectó la circulación en la zona.

Durante los enfrentamientos también se alertó sobre posibles ataques explosivos con drones, situación que encendió las alertas de seguridad en esta región de Michoacán colindante con Jalisco.

Gobierno de Michoacán refuerza seguridad en la frontera con Jalisco

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que existe coordinación con la 21 Zona Militar y con autoridades de Jalisco para atender la situación en la zona limítrofe. Además, señaló que las corporaciones estatales, federales y la Fiscalía mantienen operativos en la región para contener los hechos violentos y reforzar la seguridad en Cotija y municipios cercanos.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas detenidas ni fallecidas derivado de estos enfrentamientos armados.

Suspensión de clases por violencia en Cotija

Por otra parte, tras los hechos violentos, autoridades locales determinaron suspender las actividades presenciales en escuelas del municipio como medida preventiva.

De esta forma, mientras continúan los operativos de seguridad en la región, las autoridades mantienen vigilancia en carreteras y comunidades cercanas a los límites entre Michoacán y Jalisco.

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