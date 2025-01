¿Sin placas? Automovilistas en Morelos sufren por retrasos en entrega de láminas

La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos enfrenta críticas de los ciudadanos por la falta de entrega de tarjetas de circulación en formato plástico y placas de lámina, pese a que los usuarios realizaron puntualmente el pago del refrendo 2025.

“- ¿Amigo, están entregando placas de metal?

– No, de momento, no.

– ¿No hay?

– No, no tenemos, de momento no tenemos.

-¿Cuándo te llegan?

-No sabría decirte.

-¿Qué hacen de momento las personas? ¿Solo pagan?

-Les damos placa digital.

-¿Placa digital? ¿Y con eso pasan?

-Sí.”