sobrino-del-alcalde-de-cuautla-es-detenido-con-armas-tras-operativo

Detuvieron al sobrino del alcalde de Cuautla. Foto: Gettyimages / Archivo

En Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de dos personas. A uno de ellos se le identificó como Luis Javier, quien es sobrino del actual alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián.

“Estas personas están puestas a disposición por las armas y los cargadores que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. (Los detenidos) tenemos a Jesús ‘N’, de 53 años, Inspector Fiscal y Verificador de la Industria Municipal (Cuautla), y a Luis Javier ‘N’, de 28 años. Creo que sí tiene un parentesco familiar; sin embargo, debo ser cuidadoso con esta información”, informó Urrutia Lozano en entrevista a medios.

Ayuntamiento de Cuautla reacciona a la detención

Sobre las detenciones realizadas durante el operativo en las colonias Loma Bonita y Cuauhtémoc, el Ayuntamiento de Cuautla difundió un comunicado en el que informó que colaborará con las autoridades pertinentes para el esclarecimiento del caso.

“En relación con la detención de dos personas que forman parte de la plantilla laboral de este Ayuntamiento, manifestamos nuestra total disposición para colaborar y apoyar a las autoridades correspondientes. Facilitaremos toda la información y recursos al alcance de esta administración que sean requeridos por la Fiscalía General del Estado de Morelos para el pronto esclarecimiento de los hechos conforme a derecho”.

En ese sentido, reiteró que no se tolerarán conductas que “vulneren la confianza de la ciudadanía ni la integridad de nuestra institución”.

¿El alcalde ofreció una postura?

Hasta el momento, Jesús Corona Damián sigue sin emitir una postura sobre la detención de su familiar. En redes sociales, aún no publica un comunicado.

Durante el operativo se decomisaron armas y una camioneta con los logotipos del Ayuntamiento. La acción estuvo enfocada en el combate a la extorsión.

