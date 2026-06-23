Fiscal de Nayarit confirma detención de Carlos “N”, sobrino del “Jardinero”

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Fiscal de Nayarit confirma captura del sobrino del “Jardinero”. Foto: Getty

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit detuvieron a Carlos “N”, identificado por las autoridades como sobrino de Audias Flores Silva, alias el “Jardinero”, considerado uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La captura fue confirmada por la fiscal, Petra Ludmila Heredia Verdugo, quien señaló que el caso formó parte de una serie de operativos relevantes realizados recientemente en la entidad.

Durante una entrevista, la fiscal de Nayarit, Petra Ludmila Heredia Verdugo, explicó que la dependencia había mantenido bajo reserva algunos detalles de diversas detenciones debido a la relevancia de los casos.

🚨Cae en Nayarit Carlos “N”, identificado como sobrino de “El Jardinero”.



La Fiscalía de Nayarit informó la detención de Carlos “N”, señalado por las autoridades como familiar de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, y considerado parte de la estructura cercana a uno de los… pic.twitter.com/4OEu0wMq0H — Azucena Uresti (@azucenau) June 23, 2026

¿Qué dijo la fiscal de Nayarit sobre la detención?

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscal, Carlos “N” fue detenido junto con otras dos personas durante un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales y estatales.

Entre los aseguramientos recientes, destacó la captura de Carlos “N”, identificado como sobrino de Audias Flores Silva, alias el “Jardinero”, uno de los principales mandos del CJNG. La fiscal señaló que el detenido habría sido asegurado junto con armamento de alto poder, incluido equipo tipo metralleta, durante el operativo realizado por las autoridades.

De acuerdo con la información de la fiscal de Nayarit, Carlos “N” fue detenido junto con otras dos personas durante un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales y estatales. Los tres detenidos enfrentan cargos por la presunta posesión de armas de fuego y por encubrimiento por receptación, derivados de las investigaciones realizadas tras su aseguramiento.

¿Quién es el “Jardinero” y por qué es relevante su vínculo con el CJNG?

De acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos, Audias Flores Silva, conocido como el “Jardinero”, utilizaba el alias de Gabriel Raigosa Plascencia para ocultar su identidad. Además, era identificado con otros sobrenombres como “Comandante”, “Bravo 2”, “Audi” y “Mata Jefes”.

Según los registros de las autoridades estadounidenses, nació el 19 de noviembre de 1980 en Michoacán y es señalado como uno de los operadores de mayor relevancia dentro de la estructura del CJNG.

La #FGR a través de #FEMDO, presentó datos de prueba contundentes para obtener vinculación a proceso en contra de Audias “N”, por su posible participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.



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Las actividades que se le atribuyen

Investigaciones de agencias estadounidenses, como la DEA y Homeland Security Investigations (HSI), señalan que Flores Silva controlaba laboratorios de metanfetamina en estados como Jalisco y Zacatecas, además de coordinar operaciones logísticas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Entre las actividades que se le atribuyen destacan:

Supervisión de aviones y pistas clandestinas

Transporte de cocaína desde Centroamérica hacia México

Distribución de narcóticos a células del CJNG en diversos estados de Estados Unidos

Movilización de drogas mediante vehículos terrestres

Las investigaciones también lo vinculan con operaciones en entidades como Jalisco, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Nayarit, donde el grupo criminal mantiene presencia.

Continúan las investigaciones sobre su detención

Tras la captura de Carlos “N” y de las otras dos personas aseguradas, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible participación dentro de la estructura operativa del CJNG.

La Fiscalía de Nayarit no ha informado hasta el momento si derivado de esta detención se realizarán nuevos operativos o si existen más órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.

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