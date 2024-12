En el estado de Nuevo León surgió una polémica por los recibos de agua que llegaron recientemente. Varios usuarios denunciaron que les están cobrando por un nuevo cargo llamado “cobro expediente”, el cual, consideran, es muy caro. Ante esta polémica, Agua y Drenaje de Monterrey ya ofreció una explicación.

Varios habitantes de Nuevo León se han quejado en redes sociales de que en sus recibos del pago de agua les apareció un nuevo cargo llamado “cobro expediente”; el monto de este cobro varía de persona a persona y se han reportado cifras entre mil 598 y 2 mil 548 pesos.

Muchos usuarios consideran que este cobro es excesivo, porque supera, por mucho, lo que usualmente pagan por el servicio de agua; además, Agua y Drenaje de Monterrey no explicó a qué se debe la aparición de este nuevo cargo.

Reclamé en oficina de Gpe el cobro de 1019 pesos por Cobro Expediente y dijeron que fue por destapar el drenaje frente a mi casa.

Les comenté que no fue así y sarcásticamente me dijeron que era su palabra contra la mía y que acudiera a profeco si no estaba de acuerdo. Pésimo pic.twitter.com/hMYCyndueZ