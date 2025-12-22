Detienen en Nuevo León al “Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

GENERANDO AUDIO...

Detención del Betito en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Autoridades mexicanas detuvieron a Mario Alberto Cárdenas Medina, el “Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillen, exlíder del Cártel del Golfo. La aprehensión se llevó a cabo durante un operativo ejecutado en Monterrey, Nuevo León.

Detienen al “Betito” en Nuevo León

De acuerdo con la ficha en el Registro Nacional de Detenciones, al “Betito” lo detuvieron ayer domingo por la noche, en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia 39, en Monterrey, Nuevo León. Al momento de la detención llevaba una playera negra, pantalón de mezclilla y tenis de color verde.

El reporte también menciona que su última ubicación conocida fue en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, ubicadas en el kilómetro 14.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Escobedo.

Medios locales indican que Mario Alberto Cárdenas es sobrino de Osiel Cárdenas Guillen, exlíder del Cártel del Golfo e hijo de Mario Cárdenas Guillen, alias el “M1”, quien estuviera al mando de la facción de Los Metros.

¿Qué se sabe del Betito?

Del Betito se sabe que es originario del estado de Tamaulipas y se le señala como generador de violencia en la región.

