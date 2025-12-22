Presa El Cuchillo: esta es la razón por la que comenzó el desfogue para pagar deuda con EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Presa El Cuchillo en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este lunes comenzó el desfogue en la presa de El Cuchillo, en el estado de Nuevo León. Este hecho se presenta en el marco de las acciones del Gobierno Federal para pagar el adeudo de agua que se tiene con Estados Unidos (EE.UU.) por el Tratado de Aguas de 1944.

¿Por qué comenzó el desfogue en la presa de El Cuchillo?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que para cumplir el compromiso pactado con Estados Unidos en el Tratado de Aguas de 1944, se entregará parte del caudal del río San Juan, el más importante del estado de Nuevo León.

Este río abastece a la presa de El Cuchillo, la principal fuente de agua para la zona metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con la SRE, la entrega del agua se realizará “considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México (…) las entregas a los Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano”.



En días pasados, productores agrícolas del norte de Tamaulipas aseguraron que se planea extraer al menos el 11% del agua de El Cuchillo, alrededor de 150 millones de metros cúbicos, para llevar el líquido a Texas a través del trasvase por la presa Marte R. Gómez, utilizada para la agricultura de la región.

Comienza desfogue en la presa de El Cuchillo

El Gobierno Municipal de General Bravo informó que a partir de las 00:00 horas de este lunes comenzó el desfogue de una de las compuertas de la presa de El Cuchillo. A la población se le pide mantenerse alejados del cauce del río San Juan, debido a que aumentará el nivel del agua.

De acuerdo con el reporte más reciente de Luis Carlos Alatorre, director general del organismo de la Cuenca del Río Bravo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la presa tenía un almacenamiento del 81.8%.

Hasta el momento, ni el gobernador de Nuevo León, ni la Comisión Nacional del Agua se han pronunciado sobre el desfogue en la presa de “El Cuchillo”.

