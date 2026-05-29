Mundial 2026: así funcionará el Park & Ride para que estaciones tu auto de manera segura en Monterrey

| 09:38 | J.L. Márquez | Uno TV
Monterrey Park and Ride
Monterrey será sede del Mundial 2026. Foto: AFP/Archivo

Los organizadores del Mundial 2026 en Monterrey, Nuevo León, anunciaron el servicio de Park & Ride para que las personas que van al estadio, estacionen sus vehículos de manera segura. En Unotv.com te explicamos cómo funciona el servicio y qué se necesita para contratarlo

¿Cómo funciona el Park & Ride en Monterrey?

El servicio de Park & Ride le permite a las personas que asistirán a uno de los partidos del Mundial 2026 estacionar su coche en puntos autorizados y abordar un transporte que los llevará al estadio. Al terminar el juego, el transporte los regresará al lugar donde dejaron su vehículo.

¿Cómo contratar el servicio?

El requisito indispensable es contar con un boleto para alguno de los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en el Estadio de Monterrey; posteriormente se debe descargar la aplicación de Parkit.mx para contratar el servicio.

La plataforma cuenta con tres servicios: solo estacionamiento, solo transporte y el paquete que incluye ambos. Estos son los precios.

  • Solo estacionamiento: 300 pesos
  • Solo transporte: 500 pesos
  • Estacionamiento y transporte: 500 pesos

Para abordar el transporte es indispensable presentar la reservación hecha en la aplicación y el boleto del partido.

Ubicaciones de abordaje de Park & Ride en Monterrey

Plaza Nativa

  • Av. Alfonso Reyes 901, Lázaro Garza Ayala, 66233, San Pedro Garza García

Ocampo

  • Melchor Ocampo 431, Centro, 64000, MTY

Far West

  • Av. Los Ángeles s/n – Rodeo Far West, Cuauhtémoc, Sin nombre de col 22, San Nicolás de los Garza

Pabellón Tec

  • Altavista, Distrito Tec, 64840, MTY

Zona Tec – E1

  • Av. Fernando García Roel s/n, Distrito Tec, MTY

Tec Milenio

  • Paseo Acueducto 2610, Del Paseo Residencial, 6409, MTY

Esfera

  • Carretera Nacional 777-b, Sin nombre de Col 50, 64988, MTY

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