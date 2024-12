La niña aseguró que Santa Claus no existe. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En redes sociales se viralizó el video de una niña que puso en aprietos al alcalde de Apodaca, al declarar que Santa Claus no existe; por si esto fuera poco, lo hizo rodeada de otros pequeñitos. Este video ya tiene más de 2.1 millones de vistas en TikTok.

Niña afirma que no existe Santa Claus durante evento con el alcalde de Apodaca

César Garza Arredondo, alcalde de Apodaca, realizó la “Navidad Contigo”, un evento público y familiar con motivo de las fiestas decembrinas. Una de las dinámicas consistía en hacerle preguntas a los niños sobre la temporada navideña, para conocer si sabían qué se celebra en estas fechas.

Una de las pequeñitas que se animó a participar sorprendió a todos por sus fuertes declaraciones. Cuando tuvo el micrófono de frente, declaró, sin miedo y sin aviso, que Santa Claus no existía.

El alcalde no supo qué hacer y su reacción inmediata fue preguntarle a los niños si habían escuchado lo que dijo. Todos gritaron que sí, por lo que el político trató de ocultar lo ocurrido diciendo “nadie escuchó nada”, mientras reía nerviosamente.

Así reaccionaron en redes sociales ante los rumores (infundados) de que Santa Claus no existe

No sólo los asistentes quedaron perplejos ante estas declaraciones, en redes sociales varias personas comentaron que no pueden creer que Santa Claus no exista.

Algunos mencionan que “Papá Noel” sólo visita a los niños que se portan bien y, quizá, la niña del video es muy traviesa y por eso no le llevan nada.

Hasta el momento, Santa Claus no ha emitido un comunicado para desmentir las acusaciones en su contra, seguramente porque anda muy ocupado preparando los regalos, pero habrá que estar al pendiente de la información que salga en estos días.

