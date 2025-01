GENERANDO AUDIO...

Foto: José de Jesús Cortés

La Fiscalía de Oaxaca, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, continúa con las labores de búsqueda en las inmediaciones del municipio de Río Grande, en la Costa de Oaxaca, en donde se sabe que las siete personas reportadas como desaparecidas tuvieron contacto por última vez con sus familiares el pasado 7 de enero.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Oaxaca, informó que se pudo establecer una relación de amistad entre cuatro de las víctimas que ya tienen ficha de búsqueda: Luis Alberto Contreras Zúñiga de 44 años de edad, Yurem de Jesús Barrios Martínez de 17 años, Fernando Rafael Velasco Hernández de 19 años y Julio Alberto Quiroz González de 18 años.

Sobre las otras tres personas, los familiares decidieron no interponer denuncias por presuntas amenazas. Fuera de eso no se sabe nada más.

“Son cuatro en los que se establece una relación como tal, hay uno que estamos estableciendo la relación que tiene, sobre todo porque es una persona en la cual hay una gran diferencia de edad. De estas cuatro personas, los amigos tienen entre 17 y 22 años, y la otra persona, que llevaba la unidad de motor, es una persona de 44 años, y además a lo que se dedica… es justamente lo que estamos estableciendo para ver cuál pudiera ser la vinculación o cómo es que lo vinculamos con estas cuatro personas; hay dos personas que no quisieron realizar su reporte; sin embargo, ahora que nosotros estamos en este proceso de investigación con un enfoque de búsqueda, vemos que también forman parte de estas cuatro personas”, informó Michelle Julián López, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Oaxaca.

Aunque la funcionaria no reveló la actividad a la que se dedicaban, para no revictimizar a los jóvenes, se sabe también que compartían el mismo trabajo.

“Sí, hay una coincidencia, primero que no son estudiantes, y a la actividad que se dedican para poder sustentarse, pues sí hay una coincidencia entre ellos“, abundó Michelle Julián López.

Familiares de jóvenes desaparecidos denuncian amenazas

Michelle Julián López reveló que las amenazas recibidas también coinciden con los relatos de los familiares.

“Las familias que no quisieron realizar el reporte comentaron que habían recibido amenazas, y por esa razón no quisieron presentar el reporte, sin embargo, nosotros, al solicitarle mayor información que nos permitiera apoyarlos o solicitar incluso medidas de protección a la Fiscalía del Estado, nos comentaron que no, entonces lo que nosotros realizamos fue respetar esa decisión”, destacó.

Una de las familiares que no habían interpuesto la denuncia, por temor a las amenazas recibidas vía telefónica, pidió la localización de su familiar, Juan Luis Vázquez, quien también desapareció en el viaje a Puerto Escondido.

A pesar de eso, decidió contactar, sin éxito, a la Fiscalía de Oaxaca de forma remota debido a que no se encuentran en el estado.

“Hoy llamé y me dijeron que no tiene ningún dato mío, que no tienen ninguna información de Juan Luis, que no tiene ninguna información del nombre que yo les di…”, denunció la familiar, quien pidió guardar el anonimato.

Además, destacó que también intento contactar con la Fiscalía mediante su página de internet.

“Se supone que tienen una página web donde puedes hacer tu denuncia de manera anónima y te toman tu declaración en línea y hoy mandé la información, mandé todo y no han hecho nada, prácticamente no han querido tomar mis datos, no me han dado una ficha de búsqueda, porque ahorita aparecen los demás, pero la foto de mi familiar no aparece”, señaló la denunciante.

Juan Luis Vásquez salió desde el estado de Guerrero hacia Puerto Escondido a vacacionar, se sabe que llegó también a Río Grande sobre la carretera federal 200 y de ahí se desconoce su paradero.

La última vez que se comunicó fue el 7 de enero a las 11:30 horas.

Otra familia también denunció amenazas: “al principio estábamos preocupados y dejamos esperar unos días para ver si se comunicaba con nosotros, pero después recibimos una llamada de amenaza, primero diciéndonos que ya no lo buscáramos, que iba a estar desaparecido y no lo íbamos a encontrar y pues quedamos en shock, porque no sabíamos si era verdad, si era una broma o una de esas llamadas de extorsión”, denunció una de las víctimas, quien también pidió el anonimato.