Lista, la cosecha para la edición 128 de la Noche de Rábanos en Oaxaca

Rábanos dan vida a la tradicional Noche de Rábanos. Foto: José de Jesús Cortez

El fin de año está muy cerca y en Oaxaca más de 15 toneladas de rábanos fueron cosechadas para dar vida a la tradicional Noche de Rábanos 2025.

Son los rábanos que serán los protagonistas la noche del 23 de diciembre en el Zócalo de Oaxaca como parte de la tradición navideña que este 2025 cumplirá 128 años.

Durante toda la mañana, los artistas que formarán infinidad de figuras con sus manos e imaginación, cosecharon con extremo cuidado cada uno de estos frutos que crecieron en los viveros del Bosque “El Tequio”.

Yazmín y Yared Sarahí participarán por primera vez en la noche de rábanos.

“Ah, pues, ocupamos las manos, los picos, la barreta, y nos tardamos 20 minutos en sacarlo”, Yazmín y Yared Sarahí, niñas artistas.

Y una vez que el rábano sale de la tierra, los artistas ya saben qué forma tendrá en su creación.

“Y por ejemplo, este tiene la forma perfecta para hacer el cuerpo de una serpiente, que es lo que voy a representar también el día 23 de diciembre ahí en el zócalo”, Mario Herrera, artista de la Noche de Rábanos.

La noche de los rábanos surgió en 1897, cuando en el Zócalo de Oaxaca, los hortelanos montaban un mercado donde se conseguía de todo para la cena navideña, pero ese año, debido a las bajas ventas, decidieron dar forma y color a sus vegetales para atraer a la clientela, sin saber que se volvería una tradición navideña única en el mundo.

