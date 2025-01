Donald Trump y sus iniciativas han generado un impacto en el flujo migratorio en México.

En el albergue “Hermanos en el camino“, ubicado en Oaxaca, reportan una disminución en el tránsito de personas que buscan cruzar hacia Estados Unidos. Esto se debe, entre otras razones, a la cancelación de la aplicación CBP One, herramienta que permitía agendar citas en los puntos fronterizos para obtener un permiso humanitario.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

En el albergue, un grupo de 30 a 40 migrantes reflexiona sobre su futuro.

Entre ellos se encuentra Larry, un joven hondureño, quien comentó que ha decidido buscar oportunidades en México en lugar de continuar su viaje hacia Estados Unidos.

“La CBP One ya no está funcionando y las personas que están migrantes las tienen retenidas allá en la frontera. Hay muchas personas así. Para mi criterio, me quedo por acá. Yo me voy a quedar aquí a arreglar mis papeles”.

Larry, migrante.