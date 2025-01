¡También le bajaron dinero! Lety Calderón revela que fue víctima de robo a su cuenta bancaria

GENERANDO AUDIO...

Lety Calderón revela que fue víctima de robo. Foto: Cuartoscuro

Lety Calderón reveló que, al igual que Cynthia Klitbo, ella también fue víctima de la delincuencia y le robaron parte de su dinero tras una estafa; sin embargo, la actriz recordó que el banco evitó que perdiera todo su dinero.

“Yo también fui víctima, no de todo (el dinero) porque mi banco, luego, luego, bloqueó, pero sí me robaron una parte importante de dinero. Afortunadamente, no todo, porque mi banco lo bloqueó. Es un peligro”.

En la siguiente video, en el minuto 1:27, puedes escuchar la declaración de Lety Calderón:

Aunque no dio detalles de cómo fue víctima de la delincuencia, Lety Calderón aseguró, en entrevista con varios micrófonos, como el de Berenice Ortiz, que al acudir al banco, éste no se hizo responsable del dinero robado, y habló de una cantidad de más de 300 mil pesos.

“Fui a reclamar al banco y el banco ya no se hizo responsable. Fue una cantidad importante, pero no lo que me iban a robar; estamos hablando de más de 300 mil pesos, pero lo bloqueó el banco. Te da mucho coraje, evidentemente. Es dinero que puedes ocupar en otras cosas”.

Además, en el tema de Klitbo, lamentó que algunos amigos de la actriz se ofrecieran a prestarle dinero a cambio de tener intimidad con ella. Lety Calderón aseguró que ellos no son verdaderas amistades.

“Ay, qué horror, pues no son sus amigos. Los amigos están incondicionalmente y para ayudar y apoyar, no para cobrar”.

Finalmente, Calderón aprovechó para mandar un mensaje a Cynthia Klitbo, a quien le expresó su cariño y se ofreció, incluso, a prestarle el dinero que ella le pida.

“Cynthia, lo siento muchísimo. Qué puedes decirles en estos casos. Te quiero mucho, Cynthia… Lo que necesites, Cynthia, por favor. Ya lo sabes, amiga, a ti y a tu hija las quiero muchísimo. Lo sabe. (le prestaría), lo que ella me pida”.