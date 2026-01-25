Incendian puertas de la Catedral de Puebla; autoridades buscan al responsable

GENERANDO AUDIO...

Catedral de Puebla. Foto: Genaro Zepeda.

La madrugada de este sábado se registró un hecho que generó alarma e indignación entre la comunidad católica, luego de un incendio en una de las puertas de la Catedral de Puebla, uno de los recintos religiosos más emblemáticos del estado y del país.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio ocurrió en el portón norte de la Catedral de Puebla, donde las llamas comenzaron a extenderse sobre la estructura de madera, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia para atender la situación y evitar mayores daños.

Incendio en la Catedral de Puebla moviliza a cuerpos de emergencia

Testigos señalaron de manera preliminar que un sujeto se aproximó a la puerta del templo y le prendió fuego antes de retirarse del lugar sin ser detenido. La puerta afectada data del año 1659, de acuerdo con información difundida por las autoridades tras el incidente.

Al sitio acudieron Bomberos del Estado y personal de Protección Civil Municipal, quienes realizaron labores para sofocar el fuego, así como acciones de control y mitigación con el objetivo de impedir que las llamas se propagaran hacia el interior del inmueble.

Foto: Genaro Zepeda.

Foto: Genaro Zepeda.

Foto: Genaro Zepeda.

Autoridades descartan daños mayores al interior del templo

Las autoridades informaron que el fuego no alcanzó las bancas ni las imágenes religiosas ubicadas dentro del recinto, por lo que no se reportaron daños mayores en el interior de la Catedral de Puebla. No obstante, se mantienen las evaluaciones para determinar el impacto total del siniestro y descartar posibles afectaciones estructurales o riesgos posteriores.

Personal especializado continúa con las revisiones correspondientes para establecer el nivel de daño ocasionado en la puerta afectada y verificar las condiciones generales del inmueble histórico.

Investigan ataque y revisan cámaras de seguridad

Tras los hechos, autoridades municipales y estatales confirmaron que ya se revisan las cámaras de seguridad ubicadas en la zona con el objetivo de identificar al probable responsable y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas. Las investigaciones continúan para localizar al sujeto señalado y determinar si el incendio fue un acto intencional o si existió algún otro factor relacionado con el incidente.