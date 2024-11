Este lunes la titular de la Secretaría de Salud de Puebla, Araceli Soria Córdoba, informó en breve entrevista “banquetera” que Marilyn Cote no presentó los documentos necesarios para acreditar su título de psiquiatra neuropsicóloga.

Sin dar más detalles, dijo que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) clausuró definitivamente el consultorio ubicado en el piso 17 de las Torres Médicas Angelópolis de la cadena “Fifty Doctors” en la zona del municipio de San Andrés Cholula.

Señaló que la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por lo que evitó mencionar más al respecto.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud había dado un plazo de cinco días a Marilyn Cote, el cual vencía el pasado 14 de noviembre, para presentar su título y cédula profesional, pero dicha dependencia no recibió respuesta de la “falsa psiquiatra”.

Por su parte, en días pasados el secretario de Gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, indicó que desconocía el paradero de Marilyn Cote.

Las autoridades poblanas han sido herméticas en lo que respecta a información del caso y seguimiento de las investigaciones, lo único que se supo fue en la pasada conferencia de prensa de la Fiscalía donde el titular, Gilberto Higuera Bernal, adelantó que se pretenden fincar más delitos a Marilyn Cote, y que, hasta el momento a pesar de los señalamientos y las cinco denuncias en su contra, la autoridad ministerial aún no requería su presentación.

Cabe resaltar que la Fiscalía y la Dpris colocaron nuevos sellos de clausura y un nuevo citatorio a la falsa psiquiatra, además hay citatorios los cuales establecen que la mujer tiene hasta las 5:30 horas del 19 de noviembre para que entregue documentación o de lo contrario se procederá en su contra.

“Ahorita ya el tema lo tiene la Fiscalía y ya Dpris clausuró definitivamente el consultorio, no quiero dar declaraciones porque ya está en parte de la Fiscalía. ¿Pero ella no cumplió con la documentación requerida por parte de la Secretaría?… No sabría decirle, es que no tengo ahorita el dato”.

Araceli Soria Córdoba, secretaria de Salud de Puebla.