Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, compartió a través de su cuenta oficial de X, que fue ingresado a un hospital debido a malestares que presentó este domingo, entre ellos fiebre.

El gobernador poblano dio a conocer que luego de la gira que realizó de supervisión de obras y del haber acudido a un evento en el centro de la ciudad de Puebla, comenzó a sentirse “indispuesto”.

Debido a que los malestares avanzaron, y terminó por presentar también fiebre, terminó por trasladarse al hospital, donde le realizaron estudios y una valoración diagnostica.

Hasta el momento, se encuentra tranquilo y estable, pero esperando los resultados de su evaluación de salud.

“Buenas noches poblanas y poblanos, les informo que luego de la gira de supervisión de obras y del evento en el centro de la ciudad de Puebla, comencé a sentirme indispuesto. Durante el día presenté fiebre y malestar por lo que me trasladé al hospital a que me realizaran estudios y valoración. Me encuentro tranquilo y estable, esperando los resultados. Les mantendré informados”.

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla.