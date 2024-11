A raíz del polémico caso de Marilyn Cote, la mujer que fingía ser psiquiatra en Puebla, algunas personas, que aseguran fueron sus pacientes, se han atrevido a alzar la voz y denunciar los abusos de los que fueron víctimas.

Los quejosos coinciden en que los diagnosticaron con esquizofrenia y les recetaba medicamentos para controlar su “enfermedad”. Como ahora se sabe, esto lo hacía sin contar con alguna preparación médica.

Una mujer de nombre Regina (@reginasampp en X) publicó un largo hilo en el que explica su historia con la estafadora Marilyn Cote. En 2019, Regina acudió con la presunta psicóloga para atender sus problemas de salud mental; padecía ansiedad, y en aquel entonces, se encontraba en una relación sentimental muy desgastante.

Fui paciente de #MarilynCote en 2019. Me diagnosticó esquizofrenia al igual que me inventó que tenía esposo noruego (El Sr. Hansen) Sin contar que me amenazaba con que yo me iba a dar de baja de la vida pronto si no me tomaba lo que ella recetaba. Quieren que les cuente más? pic.twitter.com/DOgFAmPBJU