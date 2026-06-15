Cae funcionario por pedir dinero a cambio de disminuir adeudos de predial en Querétaro

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Funcionario recibía dinero para disminuir adeudos de predial. Foto: FGE Querétaro

Autoridades de Querétaro dieron a conocer que lograron detener a un funcionario que recibía dinero para supuestamente disminuir adeudos del impuesto de predial. Por esta razón, ahora lo acusan del delito de desempeño ilícito del servicio público en la entidad.

Funcionario recibía dinero para, supuestamente, reducir adeudos de predial en Querétaro

La Fiscalía General de Querétaro informó que, a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, y en coordinación con autoridades de Tlaxcala, lograron detener a un funcionario identificado como Fernando “N” por recibir dinero para supuestamente disminuir los adeudos de predial de ciudadanos del estado.

Por estas acciones, las autoridades queretanas explicaron que el sujeto está acusado por el delito de desempeño ilícito del servicio público.

Entregaba documentos y recibos falsos a las víctimas

Este funcionario recibía diferentes cantidades de dinero por parte de ciudadanos de Querétaro, a quienes les prometía realizar supuestas gestiones para disminuir adeudos del impuesto predial.

Sin embargo, según las investigaciones de la Fiscalía estatal, a cambio les entregaba documentos y recibos que después se dieron cuenta que eran falsos.

Las autoridades obtuvieron los datos de prueba que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión en su contra, la cual se ejecutó en el estado de Tlaxcala, donde fue localizado.

Ya fue vinculado a proceso

Las autoridades de Querétaro informaron que este funcionario fue vinculado a proceso y sujeto a prisión preventiva justificada.

Posteriormente, aceptó su responsabilidad penal, reparó el daño ocasionado a la víctima y recibió una condena que incluye pena de prisión, multa e inhabilitación para desempeñarse nuevamente como servidor público.

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