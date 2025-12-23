Claudia Sheinbaum encabeza entrega de becas y revisión de CBETIS en Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Beca Universal Benito Juarez y nuevo plantel CBETIS en Queretaro. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez y supervisó el avance del nuevo Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (CBETIS) No. 304 en El Marqués, Querétaro, como parte de las acciones del Gobierno de México para fortalecer la educación media superior y ampliar el acceso a apoyos educativos para estudiantes de bachillerato.

Entrega de la Beca Benito Juárez en Querétaro

Durante su visita a El Marqués, Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó en la entrega de tarjetas de la Beca Universal para la Educación Media Superior “Benito Juárez”, dirigida a estudiantes de nivel bachillerato.

El acto fue encabezado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, quien acompañó a la mandataria en la distribución de los apoyos económicos para alumnas y alumnos beneficiarios de este programa federal.

Avanza construcción del nuevo CBETIS 304

En el mismo evento, autoridades federales informaron sobre el avance en la construcción del Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicios (CBETIS) No. 304, el cual registra un 90% de avance general, de acuerdo con datos de la SICT.

El nuevo plantel contará con una superficie de 6 mil 302 metros cuadrados y tendrá capacidad para atender hasta 540 estudiantes por turno. La infraestructura incluirá cuatro edificios, 12 aulas, un laboratorio y tres talleres, con una fecha estimada de conclusión para el 27 de diciembre de 2025.

Más espacios educativos para nivel medio superior

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración tiene como objetivo la construcción de 20 nuevas preparatorias en todo el país, con la meta de crear hasta 150 mil nuevos espacios en educación media superior antes de que concluya su sexenio.

Estas acciones forman parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura educativa, reducir la deserción escolar y fortalecer el acceso a estudios de bachillerato en distintas regiones del país.

