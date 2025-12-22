GENERANDO AUDIO...

Estaciones del Tren Ciudad de México-Querétaro. Foto: Cuartoscuro.

Recientemente, autoridades federales dieron a conocer más detalles sobre el Tren que conectará a la Ciudad de México (CDMX) con el estado de Querétaro, como cuántas y cuáles serán sus estaciones, la ruta que tomará y hasta los tiempos de traslado que se tomará este nuevo transporte.

¿Cuántas y cuáles serán las estaciones del Tren Ciudad de México-Querétaro?

En la más reciente supervisión del Tren Ciudad de México-Querétaro, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, señaló que este nuevo transporte tendrán en total seis estaciones repartidas entre la CDMX, el Estado de México, Hidalgo y Querétaro.

¿Cuáles serán estas seis estaciones del Tren Ciudad de México-Querétaro?

Buenavista, CDMX

Huehuetoca, Estado de México

Tula, Hidalgo

San Juan del Río, Querétaro

Querétaro Central (en El Marqués)

La Corregidora (en el Centro Histórico de Querétaro)

¿Cuánto tiempo se tardará en sus recorridos este tren?

En total, la ruta de doble vía para pasajeros del Tren Ciudad de México-Querétaro tendrá una longitud de 226 kilómetros, además, se prevé que sus unidades la recorran a una velocidad de 160 a 200 kilómetros por hora en velocidad máxima.

¿Qué significa esto? Que el recorrido desde la Ciudad de México hasta el centro del estado de Querétaro tendrá una duración de aproximadamente dos horas.

Ruta y estaciones del Tren Ciudad de México-Querétaro. Foto: Gobierno de México.

Conexiones que tendrá el Tren Ciudad de México-Querétaro

Par empezar, este Tren Ciudad de México-Querétaro estará conectado con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, lo que también significa que tendrá conexión con la terminal Buenavista de la CDMX, a la cual llega la Línea B del Metro que va hacia Ciudad Azteca.

Pero también conectará con tres líneas del Metrobús: la Línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la Línea 3, de Tenayuca a Etiopía; y la Línea 4, con rutas al Aeropuerto y San Lázaro.

Y también tendrá conexión con el servicio de Ecobici.

Mientras que en Querétaro, el tren conectará con el QroBús, el sistema de transporte público del estado, así como con diferentes rutas del transporte local en las estaciones.

También Lajous Loaeza destacó que este tren quedará muy cerca de vialidades importantes:

La estación de Huehuetoca quedará a un lado del Circuito Exterior Mexiquense

La de Tula no quedará lejos de la carretera Jorobas-Tula

La de San Juan del Río tendrá a un lado la Avenida Tecnológico

La estación de Querétaro Central estará pegada a la carretera de Tequisquiapan

Y la de La Corregidora estará entre las calles de Ejido y Estío

De esta manera, el Tren Ciudad de México-Querétaro beneficiará a la población del Valle de México, a la de la Zona Metropolitana de Querétaro, a la de San Juan del Río, a la de Tula y a las de otras regiones cercanas.

