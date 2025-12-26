Cae sujeto que provocó el incendio que destruyó 250 palapas en Mahahual

| 09:12 | J.L. Márquez | Uno TV
Mahahual
Detenido por incendio en Mahahual. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, señalado como el responsable de provocar el incendio que destruyó 250 palapas en Mahahual.

Cae sujeto que provocó el incendio en Mahahual

Las primeras indagatorias señalan que alrededor de las 3:00 horas del 25 de diciembre se presentó un incendio en un restaurante y club de playa, ubicado sobre la calle Huachinango, en Mahahual.

Tras el reporte, elementos del equipo de bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego; el reporte oficial también menciona que vecinos se organizaron para evitar que el incendio se saliera de control y provocara mayores afectaciones.

Tras una investigación de campo, se relacionó a Miguel Ángel “N” como el responsable del incendio en Mahahual; la FGE señala que este sujeto se acercó de manera intencional a una de las palapas y le prendió fuego. 

Oficialmente, se menciona que este siniestro destruyó aproximadamente 250 palapas, así como diversas áreas recreativas, mobiliario y equipamiento.

Miguel Ángel “N” quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación; en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Cae el "Dóber", presunto líder de una célula delictiva, en Cancún, le aseguran armas, drogas y dinero en efectivo

Quintana Roo

Cae el "Dóber", presunto líder de una célula delictiva, en Cancún, le aseguran armas, drogas y dinero en efectivo

Rescatan seis caimanes enviados ilegalmente en aeropuerto de Querétaro

Quintana Roo

Rescatan seis caimanes enviados ilegalmente en aeropuerto de Querétaro

Detienen en Quintana Roo a individuo buscado por la DEA

Quintana Roo

Detienen en Quintana Roo a individuo buscado por la DEA

Adiós al plástico: estos estados tendrán licencia digital y Quintana Roo se adelanta

Quintana Roo

Adiós al plástico: estos estados tendrán licencia digital y Quintana Roo se adelanta

Etiquetas: , ,