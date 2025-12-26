Cae sujeto que provocó el incendio que destruyó 250 palapas en Mahahual

GENERANDO AUDIO...

Detenido por incendio en Mahahual. Foto: FGE Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó sobre la detención de Miguel Ángel “N”, señalado como el responsable de provocar el incendio que destruyó 250 palapas en Mahahual.

Cae sujeto que provocó el incendio en Mahahual

Las primeras indagatorias señalan que alrededor de las 3:00 horas del 25 de diciembre se presentó un incendio en un restaurante y club de playa, ubicado sobre la calle Huachinango, en Mahahual.

Tras el reporte, elementos del equipo de bomberos acudieron al sitio para controlar el fuego; el reporte oficial también menciona que vecinos se organizaron para evitar que el incendio se saliera de control y provocara mayores afectaciones.

#Entérate Trágica navidad en #Mahahual fuego consume decenas de palapas.



Una trágica madrugada de Navidad vivieron restauranteros y artesanos de este destino turístico, luego de que un incendio consumiera decenas de palapas durante las primeras horas de este 25 de diciembre.



A… pic.twitter.com/uUgoUwrmS9 — QuintanaRooNews (@quintanaroonews) December 25, 2025

Tras una investigación de campo, se relacionó a Miguel Ángel “N” como el responsable del incendio en Mahahual; la FGE señala que este sujeto se acercó de manera intencional a una de las palapas y le prendió fuego.

Oficialmente, se menciona que este siniestro destruyó aproximadamente 250 palapas, así como diversas áreas recreativas, mobiliario y equipamiento.



Miguel Ángel “N” quedó a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación; en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.