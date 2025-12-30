Confirman ataque contra autobús de turistas en la Huasteca potosina durante intento de asalto

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí confirmó este lunes un ataque armado contra un autobús que transportaba a unos 50 turistas, quienes regresaban de visitar las cascadas de Micos en la región Huasteca.

El incidente ocurrió en la carretera federal Ciudad Valles-Tamazunchale, y según las investigaciones preliminares, los agresores formarían parte de un grupo delictivo que opera en la zona.

Los pasajeros alertaron a las autoridades por teléfono al detectar que hombres armados intentaban interceptar el vehículo y obligarlo a detenerse durante el trayecto de regreso.

“Intentaban robarlos, eran turistas de Puebla, venían de haber paseado de la cascada de Micos”

María Manuela García Cázares / fiscal general de San Luis Potosí

El ataque se registró cuando los sujetos, al no lograr que el conductor parara, abrieron fuego contra el autobús. A pesar de la ráfaga de disparos que dejó impactos en la unidad, incluyendo el parabrisas, el operador mantuvo el control y avanzó hasta poner a salvo a los ocupantes. Más adelante, elementos de seguridad los esperaban para brindarles auxilio.

“Circulaba un autobús con alrededor de 50 pasajeros, cuando refiere el chofer que lo trataron de parar personas armadas, él no detuvo la marcha, dispararon hacia el parabrisas y bueno pues, lograron no ser interceptados”

María Manuela García Cázares / fiscal general de San Luis Potosí

Tras fallar en su intento, los agresores huyeron en varios vehículos. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con los hechos. Mientras que una revisión posterior confirmó que no hubo personas heridas, y los turistas en su mayoría originarios de Puebla, decidieron continuar su viaje sin presentar denuncia formal, para evitar demoras.

“Más adelante el autobús se detuvo y se presentó Servicios Periciales en el lugar; no quisieron presentar la denuncia, sin embargo, nosotros iniciamos la carpeta de oficio”

María Manuela García Cázares / fiscal general de San Luis Potosí

Dado que el incidente ocurrió en un tramo federal, la fiscalía estatal turnó el caso a la Fiscalía General de la República (FGR). Se espera que en los próximos días se informe sobre los avances en la investigación.

