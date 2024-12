“25 mil empleos perdidos en Sinaloa; violencia ha impuesto un estado de excepción”, aseguran empresarios

La violencia exacerbada durante los recientes tres meses mantiene a Sinaloa en una situación de estado de “excepción” que pone en riesgo la economía del estado, advirtió el sector empresarial de la entidad.

“Hay un estado de excepción en Sinaloa, las cosas no están normales, lo acaba de decir Cristina, lo acaba de decir Martha, es una situación de excepción y, cuando hay una situación excepcional, hay que tomar medidas excepcionales. Yo diría que más bien empecemos por tratar de reconstruir la economía”.

Los empresarios de Sinaloa acudieron al Senado para pedir ayuda. Aseguraron que más del 60% de los negocios que cerraron sus puertas son irrecuperables, al igual que los 25 mil empleos que se han perdido.

“No solamente la economía formal, sino también la economía informal. Se están perdiendo empleos, la cuenta va en 25 mil empleos perdidos, solamente empleos formales, pero, pues, también tendríamos pérdidas de empleos informales que nosotros no podemos, a la fecha, medir con exactitud”.

La Coparmex señaló que entre los negocios más afectados se encuentran restaurantes, hoteles, centros de eventos y bares, así como las plataformas de transporte como DiDi.

Los empresarios aseguraron que su llamado no tiene intereses partidistas ni pretende la renuncia del gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

“Nosotros, como empresarios, no estamos pidiendo que caiga el gobernador, porque si cae el gobernador cae la economía, cae la sociedad y se crea un pánico. Nosotros queremos que siga adelante el gobernador, pero que haga equipo con nosotros”.

En entrevista con Uno TV, denunciaron el incremento de otros delitos como el cobro de piso.

“A río revuelto, ganancia de pescadores. Ahí no necesariamente gente del crimen organizado se aprovecha y empieza a pedir piso a los pequeños comerciantes en sus changarros, en sus bodegas, en sus locales comerciales. Les dicen: ‘Si no me das piso, te voy a quemar tu local o te voy a quemar tu bodega’, y esto está sucediendo”.

Raúl Ibáñez, expresidente de la Canacintra en Sinaloa