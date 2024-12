¿Qué está pasando con Uber y Didi en Culiacán? Usuarios denuncian que no hay servicio

La violencia en Culiacán está afectando la vida diaria de los ciudadanos y las fuentes de trabajo en la capital de Sinaloa. Además del cierre de negocios, y el ausentismo en las escuelas, ahora se reporta que en los últimos días no hubo servicio de Uber y Didi por presuntas amenazas contra los conductores.

Este fin de semana, en redes sociales circuló un audio en el que un presunto integrante del crimen organizado amenaza a los conductores de plataformas como Uber y Didi.

“Aquí no van a trabajar, no va a haber Didis. De aquí en adelante Culiacán no va a tener Didis, ni Uber. El que siga trabajando se le va a matar, a ch&%& a su madre. Ni InDrive, ni ninguna mam#&% de esas”, se escucha en el audio.