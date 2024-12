Explosiones, incendios y balaceras; así amanece Culiacán este martes  

Una vez más, Culiacán amaneció con reportes de ataques armados, explosiones e incendios en varios puntos de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de usuarios de redes sociales, el fuerte ruido de una detonación despertó a varias personas durante la madrugada de este martes.

Alrededor de las 3:30 de la mañana, habitantes de Culiacán reportaron que escucharon una fuerte explosión que los despertó; la prensa local menciona que se trató de un coche bomba, que estaba ubicado en la zona de La Limita de Itaje. También se menciona que la columna de humo fue vista desde diversos puntos de la capital del estado.

Por otra parte, hay reportes de balaceras y enfrentamientos cerca del estadio de los Dorados de Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades de Sinaloa no han mencionado nada al respecto, por lo que se desconoce el origen del fuerte estruendo de esta madrugada. Tampoco hay mención de enfrentamientos entre grupos delictivos.

Medios locales informaron que ayer por la noche aparecieron dos tambos plásticos con restos humanos, en la parada de autobuses cercana a las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales (USE), en Culiacán.

Según los reportes, además de los cuerpos, al interior de los recipientes se encontraban varias prendas cubriendo los restos y las fotografías de dos hombres; se cree que las imágenes son de las víctimas, aunque no hay confirmación oficial.

Durante su participación en la mañanera de este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se refirió a lo ocurrido en Culiacán, Sinaloa, en las ´últimas horas:

“No tenemos conocimiento de que hayan sido coches bomba, lo que hemos asegurado en los últimos días es una cantidad considerable de explosivos, en unos momentos más les informamos de manera puntual qué fue lo que ocurrió”

Posteriormente, mientras transcurría la conferencia, el funcionario volvió a tomar la palabra y precisó que “se descarta que haya sido un coche bomba, al parecer es un artefacto tipo dron, si hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es en el municipio de Culiacán, pero es un Ejido, a las afueras. No se reportan personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba”.