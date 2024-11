En medio de la crisis por violencia que vive Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya presentó su Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado.

Aseguró que no evade su responsabilidad y cumplirá hasta lograr restablecer la paz, además, confirmó que de manera coordinada con la federación está en marcha la estrategia de seguridad.

El gobernador de Sinaloa dijo que nunca ha negado la inseguridad, y reiteró que su compromiso es cumplir a la ciudadanía su derecho de transitar libremente por los espacios públicos.

“Hoy en la mañana planeamos qué vamos a hacer, cada cosa la estamos atendiendo, el robo de carros, los homicidios que aún no nos dejan, el tema de las personas privadas de la libertad, esos tres temas los estamos atendiendo con operativos específicos”, señaló el gobernador Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal agradeció el envío de más elementos del Ejército, Fuerzas Especiales y Guardia Nacional.

Sobre los dichos del gobernador de Durango, cuando sugiere a sus habitantes no viajar a Mazatlán, sostuvo que sí hay condiciones de seguridad.

Dijo que pese al warning emitido por Estados Unidos y Canadá, siguen llegando cruceros y aviones con turistas de esos países al puerto.

Exhortó a la población a asistir a los eventos deportivos y llamó a los padres de familia a enviar a sus hijos a las escuelas.

“Al mes de septiembre recibimos hasta 75 cruceros, vuelvo a decir, por qué si tenemos una propaganda que han hecho, de que en Sinaloa no se puede estar por la violencia, en efecto la tenemos, no lo dudamos, pero no es como para inmovilizarnos”, informó Rocha Moya.

Afuera del Congreso, un grupo de ciudadanos vestidos de blanco y con globos se manifestó para exigir el fin de la ola de violencia.

“Que se cambie la estrategia de seguridad, pues uno como ciudadano no tiene por qué ver que se tiene que hacer para que se dé la paz”, expresó Fernando Gómez Borquez, uno de los manifestantes.

Ante los hechos de alto impacto que se han registrado en las últimas horas en Culiacán, arribaron otros 100 efectivos de Élite de las Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en la capital sinaloense.