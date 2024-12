El titular de Seguridad, participa en la recuperación de Sinaloa Foto: Cuartoscuro

La reciente ola de violencia que se detonó en Sinaloa se ha mantenido por meses. El origen está relacionado con la captura de Ismael “Mayo” Zambada en Estados Unidos el pasado 25 de julio, y en la búsqueda porque regrese la paz, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hace presencia en el estado comandando estrategias con autoridades estatales.

La violencia en Sinaloa ha afectado a los habitantes de zonas rojas como Culiacán, al sector empresarial y turístico que han pedido ayuda de las autoridades federales. A principios de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el mejor apoyo que puede otorgar su gobierno a la crisis de Sinaloa es la presencia Harfuch en la entidad.

La siguiente información ha sido reportada por los corresponsales y reporteros de Unotv.com, Samuel Sánchez, J. Luis Márquez, Eduardo Ruiz y el equipo de redacción del portal.

Violencia en Sinaloa y presencia de Harfuch: cronología de un estado en llamas

A propósito de la inseguridad que afecta a Sinaloa, aparentemente desatada por los enfrentamientos entre los grupos delictivos de los “Chapitos” y los “Mayos”, te presentamos una cronología de los hechos que han mantenido en llamas al estado.

Aunque las cifras sobre homicidios dolosos en la entidad, entre autoridades estatales y federales difieren, la Fiscalía del Estado de Sinaloa, contabilizó:

Del 9 de septiembre al 1 de diciembre, 507 homicidios dolosos, para un promedio de 6 diarios

574 personas privadas de su libertad

El pasado 25 de julio, fue capturado el capo Ismael “Mayo” Zambada, cofundador del cártel mexicano de Sinaloa, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, en El Paso, Texas, luego de aterrizar en un avión.

Días después, a principios de agosto, el narcotraficante negó haberse entregado voluntariamente como se había manejado y a través de una carta, difundida por su abogado, indicó que había sido secuestrado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos.

A partir del arresto de “El Mayo”, se han registrado combates diarios vinculados a los enfrentamientos entre los grupos delictivos de los “Chapitos” y los “Mayos”.

Recuento por fechas, una a una

A continuación te compartimos un recuento de los hechos que han mantenido a Sinaloa en constante alerta:

25 de julio, Asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. El exdirigente del Partido Sinaloense y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue víctima de un atentado a balazos, en Culiacán. “Mayo” Zambada había sostenido en su carta que Melesio se encontraba en el lugar donde lo secuestraron.

En investigaciones posteriores, la Fiscalía estatal reveló un video del atentado en el que fue asesinado el exrector que contrasta con la versión del capo. Cuén llegó a una gasolinera a cargar combustible la noche que fue asesinado en una camioneta, como lo muestra la grabación. De acuerdo con las autoridades, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron para intentar robarle su camioneta.

29 de agosto. Se registraron enfrentamientos a balazos entre presuntos grupos del crimen organizado y militares, que dejaron quema de vehículos y bloqueos de vialidades en Culiacán.

Cronología de violencia en Sinaloa: suspensión de clases

9 de septiembre. De nuevo se alteró el orden por enfrentamientos a balazos entre grupos delictivos y elementos de las fuerzas militares. La violencia inició en la zona de La Campiña extendiéndose a diversos puntos de Culiacán.

Ciudadanos reportaron despojo de unidades por parte de grupos armados. Algunos choferes del transporte público mencionaron que los delincuentes les pidieron abandonar rutas así como bloquear con las unidades vialidades y descender de los camiones.

El saldo de la balacera fueron dos elementos de las fuerzas militares heridos. Los agresores escaparon y no se mencionó ningún detenido. Por los enfrentamientos se suspendieron clases en todo Culiacán.

Cronología de violencia en Sinaloa: cancelan grito de independencia

11 a 16 de septiembre. Continuaron los días de bloqueos, balaceras y la suspensión de clases se elevó a cuatro municipios: Cualiacan, Elota, Cosalá y San Ignacio.

El 13 de septiembre la crisis de seguridad ya había cobrado la vida de 12 personas, se reportaron 11 heridos y 20 desaparecidos

Los festejos por el Grito de la Independencia, del 15 de septiembre se suspendieron, por la crisis de seguridad en el estado. Ese día también hubo saldo rojo: fueron hallados cinco hombres ejecutados con sombrero, una mujer asesinada, dos hombres más sin vida, una vivienda rafagueada y narcobloqueos.

Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos pidiendo no viajar a Sinaloa. El 16 de septiembre sujetos armados atacaron a militares en La Campiña, Culiacán, el saldo del enfrentamiento fue un militar ejecutado.

17 de septiembre. El Gobierno retoma clases presenciales pero alumnos no asisten porque no cesan los hechos violentos; los maestros toman la misma medida de seguridad. Para el 26 de septiembre, los padres de familia pidieron clases virtuales para sus hijos

Cronología de violencia en Sinaloa: dan apoyo a empresarios

19 de septiembre. Lanzan plan de apoyo para empresarios en Sinaloa. El Gobierno estatal anunció acciones en su beneficio debido a la ola de violencia que incluían desde descuentos en el pago de impuestos y préstamos para negocios hasta acciones de seguridad en las calles.

Ese día fue detenido “El Piyi”, presunto operador cercano a los hijos de “El Chapo” Guzmán, que lideran la organización de “Los Chapitos”. Su captura fue posible a través de un fuerte operativo por tierra y aire por parte de elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

27 y 27 de septiembre. Un enfrentamiento entre grupos armados y fuerzas federales dejaron como una escena de guerra los departamentos Clamont del sector Tres Ríos de Culiacán. Entre sus paredes se observaban los agujeros donde entraron las balas de grueso calibre.

Por la crisis de seguridad que se mantuvo por semanas, autobuses suspendieron corridas de la ruta Mazatlán-Sinaloa, hasta nuevo aviso. En reportes extraoficiales se denunciaron bloqueos en la autopista mencionada.

Ante el miedo por la violencia, el Ayuntamiento de Culiacán lanzó el “Programa de Apoyo Económico Emergente” para ayudar a los comerciantes ya que muchos negocios se encuentran cerrados por el miedo, además de que la gente prefiere quedarse en casa.

Al término del 27 de septiembre, fueron localizados seis cuerpos en la salida sur de la capital sinaloense, se encontraban dentro de una camioneta con el mensaje “Bienvenidos a Culiacán”.

2 de octubre. La violencia se intensificó hacia el sur de Sinaloa. En Mazatlán y Navolato hubo diferentes hallazgos de cuerpos y el aseguramiento de camionetas con reporte de robo.

Cronología de violencia en Sinaloa: Maya se reune con Harfuch

4 de octubre. Llega refuerzo de seguridad al estado. En septiembre, Sedena había enviado 600 soldados, para el 4 de octubre, se sumaron 590 elementos de la Guardia Nacional. El 12 de octubre, llegaron 200 soldados más del Ejército Mexicano a Culiacán, Sinaloa para trabajos de inteligencia y prevención.

5 de octubre. Inician reuniones con García Harfuch. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que sostuvo una reunión en la Ciudad de México con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para abordar la situación de violencia en el estado. El 9 de octubre, sostuvieron un encuentro más en Sinaloa, al que también acudió el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

7 de octubre. Alcaldesa de Mazatlán y alcalde de San Ignacio sufren robo de camionetas. En dos hechos diferentes, Estrella Palacios Domínguez y Octavio Bastidas Manjarrez, fueron despojados de sus vehículos por grupos armados en diferentes puntos de la carretera Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.

15 de octubre. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó el saldo de 21 muertos en un fin de semana. Dos días después se denunció un ataque armado contra las instalaciones del periódico “El Debate”, en Culiacán, también se reportaron enfrentamientos y bloqueos en la capital sinaloense.

26 de octubre. La Fiscalía de Sinaloa informó que se registraron 10 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, de las cuales derivaron 14 personas muertas en un día.

Cronología de violencia en Sinaloa: continúan balaceras a casi tres meses

28 de octubre. Balaceras alcanzan Mazatlán. Se reportaron balaceras en varios puntos del puerto. Usuarios de redes sociales compartieron videos de los ataques, además recomendaron no salir a la calle. Por su parte, el Gobierno Municipal reiteró el mensaje de quedarse en casa. Para esa fecha, Sinaloa enfrentaba su octava semana de violencia.

Para el día 30, Mazatlán regresó poco a poco a la normalidad. Los enfrentamientos dejaron a un civil sin vida y una víctima colateral; las clases se retomaron y comenzaron a operar las actividades cotidianas.

5 de noviembre. Más asesinatos, entre ellos, el de Don Jorge Peraza Bernal, dueño del restaurante “La Chuparosa Enamorada”, a días de que el establecimiento fuera quemado. Un grupo armado lo ultimó con impactos de proyectil de arma de fuego. También (el 10 de noviembre) el exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa, Simón Malpica Hernández, fue asesinado en su domicilio , ubicado en la colonia Benito Juárez.

11 de noviembre. Cancelan Expo Ganadera 2024. Se realizaría en Culiacán, Sinaloa, del 14 de noviembre al 1 de diciembre, del mismo modo, se decidió suspender el Palenque de Culiacán.

13 de noviembre. Asesinato de líder Ganadero del municipio de San Ignacio. El cuerpo de Ramón Alberto Velázquez Ontiveros, fue encontrado por un camino en las inmediaciones de la comunidad de El Espinal, perteneciente al municipio de Elota, por la carretera libre Mazatlán-Culiacán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentó signos de violencia y dejaron una cartulina sobre su cuerpo.

Ese miércoles por la mañana fueron encontrados al menos nueve cuerpos, con huellas de tortura e impactos de arma de fuego en diversos sitios del municipio de Culiacán.

Primeros resultados de Harfuch en Sinaloa

14 de noviembre. Se suman 100 elementos de las Fuerzas Especiales a pesar de que el gobernador Rocha Moya, había mencionado que ya no se requería más apoyo porque la estrategia de seguridad estaba dando resultados

15 de noviembre. Detención de “El Pelón”. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, confirmó la detención de Omar “N“, mejor conocido como el “Pelón” o el “8”, a quien señalan como uno de los líderes del grupo delictivo de “Los Chapitos”.

25 de noviembre. Otro fin de semana violento. Se vivió Sinaloa con nueve muertos en Culiacán, y dos más en Mazatlán y Navolato. El exsecretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, fue asesinado por un grupo armado en su domicilio.

También fue localizado sin vida y con huellas de tortura el youtuber e influencer Miguel Vivanco, conocido como “El Jasper”.

26 de noviembre. Cinco ejecutados. Cinco cuerpos, con huellas de tortura y atados de manos, fueron encontrados frente a la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa la mañana de este martes en Culiacán. Las víctimas registraron impactos de arma de fuego.

Por los hechos que reavivaron el temor en la población, se registró ausentismo en las escuelas tanto públicas como privadas.

28 de noviembre. Pese a violencia, descartan toque de queda. Aunque el gobierno reconoció que la situación de violencia no está controlada, descartó declarar un toque de queda para Culiacán.

“(…) No puede ser, no se va llevar a cabo, no se debe realizar. La situación sí tiene sus crisis, si tiene sus eventos, sí tiene algunas cuestiones que nos brincan, pero también tiene sus ventajas, no estamos en una situación tal que pudiera llevarse a cabo esta situación”

Señaló Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa

Ese día también los dos populares restaurantes “Ranch Roll”, los cuales trasciende que son propiedad del Youtuber e influencer Markitos Toy, fueron incendiados en la ciudad de Culiacán. Estos hechos se suman a la larga lista de violencia que han ocurrido en Sinaloa durante los últimos meses.

29 de noviembre. Detención de “El Tito”, hijo de Alfredo Beltrán Leyva. Tras un fuerte operativo en el poblado de Mojolo, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, fue capturado Alfredo Beltrán Guzmán, conocido como “El Tito”, hijo de “El Mochomo”, quien actualmente está detenido en Estados Unidos.

2 de diciembre. 14 ejecutados en fin de semana. Además de las bajas de personas, se registraron enfrentamientos armados, quema de viviendas, privaciones ilegales de la libertad y una balacera al interior del penal de Aguaruto, en Culiacán.

Cronología de violencia en Sinaloa: pérdidas millonarias para el sector económico

3 de diciembre. Pérdidas en comercio y turismo. La Cámara de Comercio de Culiacán, Sinaloa (CONCANACO SERVYTUR – Culiacán) estima que la violencia agudizada, en semanas recientes, ha dejado pérdidas millonarias de al menos 18 mil millones de pesos, por concepto de ventas no concretadas y servicios no realizados.

Del mismo modo, los empresarios de Sinaloa acudieron al Senado para pedir ayuda. Aseguraron que más del 60% de los negocios que cerraron sus puertas son irrecuperables, al igual que los 25 mil empleos que se han perdido.

Ese martes también llamó la atención el fuerte ruido de una detonación que despertó a vecinos en Culiacán. Al principio se habló de un coche bomba, versión que desmintió el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dando especificaciones sobre lo que ocurrió:

“Se descarta que haya sido un coche bomba; al parecer, es un artefacto tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es en el municipio de Culiacán, pero es un Ejido, a las afueras. No se reportan personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba“

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

6 de diciembre. Detención de Horacio “N”, hermano del “Pelón” y presunto operador de “Los Chapitos”. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Horacio “N”, presunto operador de “Los Chapitos” y hermano de Omar “N“, mejor conocido como el “Pelón” o el “8”, también integrante del Cártel de Sinaloa, recientemente aprehendido.

Ese mismo día, elementos de la Policía fueron embocados por un grupo armado en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Sinaloa. En el hecho se registró esta mañana en el sector Bachigualato.

Trascendió que los elementos de seguridad fueron a atacados a balazos y que repelieron la agresión.

