“Me sometieron”: Ismael “Mayo” Zambada denuncia secuestro y exige investigación tras su arresto en EU

Ismael “Mayo” Zambada denuncia secuestro tras arresto en EUFoto: Cuartoscuro

Ismael “Mayo” Zambada, uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, denunció haber sido secuestrado y trasladado por la fuerza a Estados Unidos el pasado 25 de julio.

¿Qué dijo Ismael “Mayo” Zambada tras arresto en EU?

En su versión de los hechos, el capo niega categóricamente haberse entregado voluntariamente o haber llegado a algún acuerdo con las autoridades mexicanas o estadounidenses.

“Deseo decir, desde el principio, que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído por la fuerza y contra mi voluntad”, se emitió en un comunicado.

Según el narcotraficante, su secuestro se produjo durante una reunión en Culiacán a la que había acudido para mediar en una disputa política local.

Ismael “Mayo” Zambada asegura que un grupo de hombres armados lo sorprendió, lo sometió, lo trasladó en avión a Estados Unidos y lo entregó a las autoridades.

“Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron, y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo este calvario, me sometieron a malos tratos físicos, que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje. El vuelo duró entre 2 y 3 horas, sin escalas, hasta que llegamos a El Paso, Texas. Fue allí, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron”, detalló el capo.

¿Los hechos se vinculan con la muerte del exalcalde de Culiacán?

Además de denunciar su propio secuestro, Zambada ha vinculado este hecho con la muerte de Héctor Cuen Ojeda, ex diputado federal y alcalde de Culiacán, quien también se encontraba en la reunión.

Ismael “Mayo” Zambada afirma que asesinaron a Cuen el mismo día y en el mismo lugar donde lo secuestraron a él.

“Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió. Lo mataron a la misma hora y en el mismo lugar donde me secuestraron”, se lee en el documento.

La declaración de Zambada contradice la versión oficial proporcionada por las autoridades mexicanas, que atribuyeron la muerte de Cuen a un asalto en una gasolinera.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asimismo, el capo denuncia la desaparición de dos de sus colaboradores, quienes lo acompañaban al momento del secuestro.

Ismael “Mayo” Zambada exige investigación tras arresto en EU

Ante estas graves acusaciones, Ismael “Mayo” Zambada ha exigido a los gobiernos de México y Estados Unidos que lleven a cabo una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos.

El narcotraficante ha hecho un llamado a la calma y a la paz en Sinaloa, instando a que se resuelvan los conflictos mediante el diálogo y no a través de la violencia.