Cada vez son más los videos en donde testigos comparten imágenes de supuestos objetos voladores no identificados (ovni); esta vez avistado uno de ellos, y descrito con el tamaño de un automóvil pequeño, en una de las pistas de un aeropuerto y visiblemente cerca de una de las aeronaves.

Spoke to @captainbiggalow & got photos they received from their colleges at Manchester airport. No metadata could be recovered, ELA good. Timeline clarified, object seen on ground (1) (2), reported to tower, ops vehicle investigates (3), orb shoots up and video taken (4). pic.twitter.com/HqRlsf10Cq