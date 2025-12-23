Refuerzan seguridad en Sinaloa con el arribo de 330 elementos del Ejército y Fuerzas Especiales

GENERANDO AUDIO...

Seguridad en Sinaloa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ante la persistencia de los hechos de violencia en Sinaloa, las autoridades federales reforzaron la estrategia de seguridad con el arribo, en las últimas horas, de 180 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales y 150 militares del Ejército Mexicano a la ciudad de Culiacán, que se suman a las tareas de seguridad de los 2 mil 500 efectivos militares que se encuentran desplegados en esta entidad.

Arriban Fuerzas Especiales para reforzar seguridad en Sinaloa

Desde el fin de semana pasado, los elementos de Fuerzas Especiales arribaron vía aérea a la Base Aérea Militar Número 10, desde donde iniciaron de inmediato recorridos y labores de vigilancia en distintos sectores de la capital sinaloense.

Este despliegue ocurre luego de que en días recientes circularan entre la población versiones sobre una supuesta disminución de la presencia militar en las calles, lo que generó inquietud y la percepción de un posible repliegue de las fuerzas armadas.

Al respecto, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó que el Ejército haya reducido su presencia en Culiacán y aseguró que, por el contrario, el número de efectivos ha incrementado de manera gradual. Recordó que este reforzamiento ya había sido anunciado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla, durante una visita oficial al puerto de Mazatlán.



El pasado lunes se sumó un segundo contingente conformado por 150 elementos del Ejército Mexicano, quienes se integrarán a las tareas de vigilancia y presencia institucional en distintos municipios del estado, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Refuerzos constantes durante 2025

El reforzamiento de la seguridad en Sinaloa ha sido constante a lo largo de 2025. En enero arribaron 200 elementos del Ejército y 150 de la Guardia Nacional; en febrero, 300 militares más; en junio, mil 200 elementos de defensa, sin que se precisara la corporación; y ese mismo mes se sumaron otros mil 200 efectivos.

En julio llegó un grupo adicional de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, mientras que en agosto la Sedena anunció el arribo de mil 500 elementos más a la entidad.

De acuerdo con información de la Sedena, en Sinaloa se encuentran 10 batallones del Ejército, que en conjunto representan 2 mil 500 efectivos desplegados en la entidad, más los elementos que recientemente llegaron a esta entidad del país.

Gobierno estatal reconoce retos, pero destaca avances

Durante una gira por el municipio de Badiraguato, donde inauguró vialidades, el gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que Sinaloa cierra el año 2025 con un balance positivo en términos generales, aunque reconoció que persisten “bachesitos” en materia de inseguridad.

Indicó que los puntos de violencia están focalizados y siendo atendidos mediante una estrategia coordinada con el Gobierno federal, la cual ya presenta resultados. Subrayó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que Sinaloa no será dejado solo en el combate a la violencia.

En el ámbito económico, Rocha Moya destacó que durante 2025 la entidad ha registrado crecimiento, con buenos indicadores en el comercio y el turismo. Puso como ejemplo a Culiacán, donde —dijo— se ha observado un incremento significativo en las ventas, así como una constante llegada de visitantes.

Añadió que la actividad productiva en el estado se mantiene activa, con agricultores en proceso de siembra y un sector ganadero que avanza en la mejora genética del hato, reflejo del dinamismo económico en diversas regiones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.