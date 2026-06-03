Cae presunto implicado en la desaparición de Marco Antonio, hijo de la madre buscadora Ceci Flores

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Desaparición de hijo de Ceci Flores. Fotos: Cuartoscuro/Gobierno de Sonora

Autoridades del estado de Baja California dieron a conocer que detuvieron a un presunto implicado en la desaparición de Marco Antonio, hijo de la madre buscadora Ceci Flores. De acuerdo con el reporte oficial, al sujeto lo detuvieron en la ciudad de Tijuana.

Detienen a presunto implicado en la desaparición del hijo de Ceci Flores

Fue la Fiscalía General de Baja California la que, a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, informó que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Sonora, lograron detener a un sujeto identificado como Luis Alfonso “N”, presuntamente implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores.

Al respecto, las autoridades de Baja California indicaron que está acusado por su presunta participación en los delitos de desaparición cometida por particulares y por asociación delictuosa.

Lo arrestaron en Tijuana

La Fiscalía de Baja California señaló que la detención de este presunto implicado en la desaparición del hijo de Ceci Flores se realizó en la ciudad de Tijuana gracias a trabajos de investigación e intercambio de información con autoridades de Sonora.

“La cooperación entre fiscalías es fundamental para fortalecer la procuración de justicia y brindar resultados en beneficio de la sociedad”, agregaron.

Ceci Flores informa que se cumplieron 5 órdenes de aprehensión por la desaparición de su hijo

Recientemente, la madre buscadora Ceci Flores dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales que el pasado 28 de mayo se cumplieron cinco órdenes de aprehensión por la desaparición de su hijo Marco Antonio.

También comentó que el fiscal le contó a la juez cómo es que llegaron personas a la casa de su hijo a punta de disparos y golpes para sacarlo y luego asesinarlo.

“Hace unos minutos, el fiscal le contaba a la juez cómo es que llegaron estas personas a casa de mi hijo y a punta de disparos y golpes lo sacaron para después arrebatarlo de mis brazos para siempre al quitarle la vida. Es una historia que jamás podré olvidar, porque cuando ellos narraban los hechos, estaba yo grabando en mi mente y en mi corazón esa historia de horror, del ver y el saber cómo le arrebataron la vida a mi hijo“, dijo.

Además, declaró que espera que las autoridades vean cada prueba en contra de las personas detenidas, que“valoren el dolor, el miedo, el terror que sembraban en cada madre cada vez que nos desaparecieron un hijo”.

Después de tantos años de dolor, de incertidumbre y de una lucha que muchas veces pareció imposible, hoy puedo decir que la vida me ha demostrado que la justicia sí existe y que nunca debemos perder la esperanza.



El pasado viernes 28 inició un proceso que he esperado durante… pic.twitter.com/mZpvm81K2P — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) June 3, 2026

Fiscalía de Sonora dice que caso del hijo de Ceci Flores ya está esclarecido

El titular de la Fiscalía de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, confirmó que detuvieron en Tijuana a un presunto implicado en la desaparición del hijo de Ceci Flores.

Además, el funcionario aseguró que ya se ejecutaron siete de las ocho órdenes de aprehensión obtenidas por la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha, así como que los detenidos ya cuentan con imputaciones “firmes, directas y sostenidas”.

🔴 Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) asegura que caso del hijo de @CeciPatriciaF está esclarecido 👇🏼



El fiscal Gustavo Rómulo Salas informó que ya fueron ejecutadas siete de las ocho órdenes de aprehensión obtenidas por la desaparición y muerte de uno de los hijos de la líder de… pic.twitter.com/mQ7A3TZe8i — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) June 2, 2026

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