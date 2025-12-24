Descubren antiguo calendario solar en medio del desierto en Sonora

GENERANDO AUDIO...

Descubren calendario solar en desierto de Sonora. Foto: UNAM.

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron lo que podría ser un antiguo calendario solar en medio del desierto del estado de Sonora. Los expertos aseguran que registra la trayectoria del Sol en su ciclo anual.

Un antiguo calendario solar es descubierto en el desierto de Sonora

De acuerdo con la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, científicos de esta casa de estudios descubrieron lo que podría ser un antiguo calendario solar.

Según los expertos, se trataría de un calendario de horizonte que registra la trayectoria del Sol en su ciclo anual; esto, tomando en cuenta su ubicación, posición, grabado y forma geométrica.

El grabado tendría miles de años de antigüedad

César Villalobos, director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explicó que el calendario grabado en una piedra del desierto de Sonora podría haber sido hecho por la llamada Cultura Trincheras, la cual ocupó la zona del año 200 hasta el año 1450 de nuestra era. Una sociedad que cultivaba maíz, frijol y calabaza, según la evidencia.

Se trata de un grabado en una roca de basalto ubicada alrededor de 35 metros de altura respecto a la planicie, y que mide aproximadamente 1.20 por 2 metros.

El presunto calendario está conformado por una serie de círculos grabados en la parte este; mientras que en la parte superior tiene un diseño que ha sido identificado en otros lugares como una forma de dividir el mundo en estaciones.

Grabados encontrados en Sonora. Foto: UNAM.

El experto explica que su diseño geométrico se repite por lo menos ocho veces en el sitio arqueológico de La Proveedora, en Caborca, donde se halló, pues es recurrente y, por lo tanto, tiene una estructura cultural.

De hecho, Villalobos agregó que en este lugar hay aproximadamente mil 500 piedras grabadas:“Calculamos que son entre 6 mil y 10 mil grabados, también relacionados con cerámica o concha. Estimamos que las primeras evidencias en este sitio son tan antiguas como el año 2500 antes de nuestra era y que llegan hasta el siglo XV con una serie de continuidades y discontinuidades”.

¿Por qué se cree que era un calendario?

El científico de la UNAM, César Villalobos, observó que si una persona se para en la piedra del desierto de Sonora donde está el presunto calendario solar, y mira el horizonte hacia el este, podrá ver al amanecer cómo se va moviendo el Sol en el transcurso del año entre dos extremos, que son los solsticios de verano e invierno, y cómo pasa dos veces, en la parte central, por el punto marcado para los equinoccios.

Al respecto, agregó que quizá se hizo este grabado porque las antiguas sociedades agrícolas necesitaban medir el tiempo para realizar sus actividades, como sembrar y cosechar, y conocer, por ejemplo, cuándo empieza la lluvia.

Diseño del calendario solar. Foto: UNAM.

“Mi propuesta es que a partir de esta piedra se fijan los rituales de organización de la sociedad, y cómo transcurre la vida entre esos extremos para los grupos prehispánicos del noroeste del actual estado de Sonora”, dijo el experto.

Para terminar, Villalobos informó que él y su equipo de científicos realizarán, en colaboración con el Instituto de Geología de la UNAM, un análisis de la piedra con el objetivo de ubicar con mayor exactitud el momento en que el presunto calendario solar se hizo.

