Foto: Cuartoscuro

Autoridades federales y del estado de Sonora dieron a conocer que detuvieron a siete personas presuntamente implicadas en el incendio que se registró en una tienda Waldo’s hace casi dos meses, entre ellas al exsecretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Joaquín Rodríguez Véjar.

“Hasta el momento, se han cumplimentado siete órdenes de aprehensión por parte de la autoridad, para las cuales se han autorizado técnicas de investigación para ejecutarlas”, informó la Fiscalía de manera preliminar.

De acuerdo con las autoridades, un total de 25 órdenes de aprehensión habrían sido giradas por la Fiscalía de Sonora, para detener a personas que estarían relacionadas con el siniestro que dejó a 25 víctimas mortales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), este 24 de diciembre de 2025, autoridades detuvieron a varias personas presuntamente implicadas en el incendio de la tienda Waldo’s del estado de Sonora que ocurrió hace casi dos meses, entre ellas a Joaquín Rodríguez Véjar, exsecretario de Ayuntamiento de Hermosillo.

Según la información oficial de las autoridades federales, los arrestos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles, tras diferentes operaciones de seguridad.

Por ejemplo, la detención del exfuncionario de Hermosillo se dio este miércoles a las 4:19 horas, en su casa, ubicada en la calle Adoquines, entre las calles Real de Minas y Obregón, en la colonia Villa Satélite, en Hermosillo, Sonora.

Mientras que la del gerente de la tienda Waldo’s, José Luis Alcalá Bernal, se dio en Ciudad Obregón, en la calle Pitiquito, entre las calles Huamantla y París, en la colonia Del Yaqui (De los Maestros).

Además de estos dos arrestos, también se reporta el de Emanuel Valenzuela Tapia, encargado de inspección y vigilancia, así como el de otras dos personas más en redes sociales que no se han podido confirmar en el registro de detenciones: el de Juan González, extitular de Protección Civil de Sonora, y el de Manuel Martínez, también de esta dependencia.

Los delitos que se establecen, son homicidio culposo, lesiones culposas, aborto e incumplimiento de un deber legal.

