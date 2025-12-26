¡Héroes! Graban el momento exacto en que policías evitan suicidio en Hermosillo

GENERANDO AUDIO...

Oficiales evitan suicidio. Foto ilustrativa: Policía Municipal de Hermosillo.

Desde hace algunas horas ha comenzado a compartirse en redes sociales el video del momento exacto en que policías municipales de Hermosillo, Sonora, lograron evitar el suicidio de un hombre en la colonia Terranova, pues pretendía dispararse con un arma de fuego.

Policías municipales de Hermosillo evitan un suicidio

Como les contábamos, en redes sociales como X, usuarios han comenzado a compartir un breve video en el que se puede observar cómo policías municipales de Hermosillo evitan el suicidio de un hombre.

Sí, en la grabación de apenas 10 segundos se puede ver cómo cuatro oficiales sonorenses rodean a un hombre, quien se encuentra mirando al suelo mientras sujeta lo que parece ser un arma de fuego.

Según lo que comentan en redes sociales, este sujeto pretendía quitarse la vida con la pistola que cargaba y por eso los policías estaban a la expectativa de lo que haría.

¿Qué ocurrió con el hombre que quería suicidarse?

Después de que al parecer el sujeto vomita, uno de los policías de Hermosillo aprovecha el descuido y lo taclea tirándolo al piso. Es entonces que otros oficiales lo apoyan, intentando inmovilizarlo y quitándole el arma.

De esta manera, los policías de este municipio del estado Sonora lograron evitar un suicidio, llevándose el aplauso de muchos usuarios en redes sociales que ya miraron el momento exacto en que se convirtieron en héroes.

