Migrantes venezolanos quedaron varados en Hermosillo, Sonora, luego de una peligrosa travesía para huir del régimen de Nicolás Maduro.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Algunos migrantes saben lo que es estar en prisión por su activismo político. Tenían la esperanza de llegar a Estados Unidos como refugiados. Hasta el momento, no saben qué va a pasar con ellos, porque a Venezuela no pueden regresar o volverán a prisión.

Otros, como Yeraldine, tuvieron que huir con toda su familia por pronunciarse contra Maduro, pero no ven otra opción que regresar a Venezuela porque tampoco se sienten seguros en México.

“En realidad no, yo ya estoy muy cansada, mis hijos han sufrido, pasaron por esa selva, yo voy a tratar de reunir y ver cómo me regreso ya a mi país porque no me siento segura tampoco aquí”.

Yeraldine, migrante de Venezuela.