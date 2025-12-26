GENERANDO AUDIO...

Menores desaparecidos en Tabasco. Foto: Especial

Las autoridades en Tabasco confirmaron este viernes 26 de diciembre la localización de 5 de los 6 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos la tarde del pasado 24 de diciembre.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los 6 adolescentes fueron deportados de los Estados Unidos (EE.UU.) y fueron enviados a la ciudad de Villahermosa, pero se fugaron cuando eran llevados a un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo cual, los agentes del INM denunciaron la desaparición de los jóvenes.

Fueron encontrados:

Jorge Emiliano

Miguel

Dilan Caín

Tadeo Gael

Justin Joan

Falta por ser localizado el menor Roberto Vázquez.

Cabe señalar que la mayoría de los jóvenes son originarios del Norte de México y las autoridades continúan con la búsqueda del adolescente desaparecido.

