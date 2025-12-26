Localizan a 5 de los 6 menores desaparecidos en Tabasco; fueron deportados de EE.UU. y se escaparon del INM
Las autoridades en Tabasco confirmaron este viernes 26 de diciembre la localización de 5 de los 6 menores de edad que fueron reportados como desaparecidos la tarde del pasado 24 de diciembre.
Al respecto, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los 6 adolescentes fueron deportados de los Estados Unidos (EE.UU.) y fueron enviados a la ciudad de Villahermosa, pero se fugaron cuando eran llevados a un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo cual, los agentes del INM denunciaron la desaparición de los jóvenes.
Fueron encontrados:
- Jorge Emiliano
- Miguel
- Dilan Caín
- Tadeo Gael
- Justin Joan
Falta por ser localizado el menor Roberto Vázquez.
Cabe señalar que la mayoría de los jóvenes son originarios del Norte de México y las autoridades continúan con la búsqueda del adolescente desaparecido.
