Los grupos de migrantes que llegan a México a través de la frontera entre Tabasco y Guatemala están acelerando su marcha rumbo a Estados Unidos.

Buscan llegar antes de la toma de protesta de Donald Trump el próximo 20 de enero y evitar un posible cierre de fronteras.

El ‘Albergue Amparito’, ubicado en Villahermosa, ofrece asilo a migrantes, quienes hoy avanzan día y noche para llegar pronto a la frontera norte.

Sin embargo, hay quienes ya buscan no llegar, ante el temor de ser expulsados y en su lugar, buscarán una residencia legal en México.

“Yo pues, lo veo un poco complicado por la llegada de Donald Trump, lo veo un poco muy difícil con la con las leyes que él aprueba, bueno, pues ahorita, ahorita no porque como dice él, dice que las expulsiones van a ser masivas de allá de los Estados Unidos, no vale la pena subir para arriba y ser deportado y atravesar lo mismo, uno corre muchos riesgos como inmigrantes… ¿Ya no va a buscar llegar a Estados Unidos?, no me voy a quedar aquí en México”.

Stuart Espinoza, migrante venezolano.